港人被「賣豬仔」 20人求助12人脫險 仍有8人困緬甸

【晴報專訊】港人被「賣豬仔」到緬甸、柬埔寨等東南亞國家從事非法工作案件，愈揭愈多。保安局昨證實，今年初至今共接獲20名港人求助，當中12人已確認安全，惟8人仍身處緬甸下落不明，更疑被禁錮。

警方和入境處人員昨起在機場派單張，提醒離港旅客小心求職騙案。



當中有個案涉網上情緣受騙到當地，亦有碩士生曾「應聘」到柬埔寨當「荷官」後被迫從事網上交友騙案。保安局將成立專案小組跟進；在北京，外交部強調將積極查找及解救。



保安局副局長卓孝業表示，執法部門今年1月起共接獲20名港人求助，他們都在泰國、緬甸、柬埔寨或老撾失蹤，而其中12人已確認安全，10人更已返港；其餘8人相信仍身處緬甸，但確實位置不明，料人身自由仍受限制。他強調政府高度重視事件，將成立專案小組跟進，並會與外交部駐港特派員公署、中國駐當地大使館和領事館聯繫，並透過國際刑警平台與各地執法機構交換情報和跟進調查，最重要是確保受害港人安全返港。



在北京，外交部發言人汪文斌強調會全力維護包括港台同胞在內的海外中國公民安全與合法權益，正與當地政府積極合作查找並解救相關人員；外交部駐港公署亦表明會與不同方面保持密切溝通。



碩士生應聘荷官 被迫參與網騙



警方指，早於1月起已接獲相關求助，6至8月間顯著增加，又稱騙徒曾以「網上情緣」等手法誘騙受害人離境。警方亦透露，今年1月一名失業逾年的碩士生「應聘」到柬埔寨賭場當荷官，但到埗後即被人藉詞要辦簽證而收起證件，並被迫參與網上交友騙案，恐嚇不從者會將其禁錮，一段時間後才成功回港。



油尖旺前區議員余德寶透露，日前接獲2名受害人家屬求助，2人均是20多歲男子，其中1人相信身處緬甸「三不管」的KK園區，他們曾在本周一（15日）與家人聯絡，指他們均未受虐，但情緒不穩、曾想過輕生；他謂，有街坊遭其中1人藉詞投資加密貨幣騙取約1萬港元後，被對方告知被迫行騙。余又指，家屬相信犯罪集團在本地有接頭人協助。



民建聯立法會議員葛珮帆則指，聽聞不法分子直接向當地旅客埋手，稱帶其參觀後誘騙往禁錮，擔心如地方屬「三不管」，營救不易；新民黨主席葉劉淑儀亦稱接獲大埔居民求助，指家人被誘騙到緬甸KK園區禁錮，並遭勒索數以萬計美元贖金。



對會否提高相關國家旅遊警示，卓孝業指緬甸的旅遊警示已是黃色，籲如沒必要不應前往緬甸北部和南部，另已就海外工作騙案發警示，也會在機場派宣傳單張。