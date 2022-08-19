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19/08/2022

疫下食得健康 生酮月餅已賣2000盒 榴蓮冰皮銷量按年升2倍

#月餅 #生酮低糖月餅 #榴蓮冰皮月餅
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　　【晴報專訊】下月10日便是中秋節，港人續在疫下渡過，健康飲食成趨勢。有商戶推生酮低糖月餅，至今賣出約2,000盒，網購佔逾半；而榴蓮冰皮月餅續受追捧，有自家品牌售逾3,000盒，銷量按年增2倍。

 

商戶預料疫情加上限聚令，不少市民會選擇留家過中秋，對月餅銷情感樂觀。


　　商戶對銷情均感樂觀，認為在消費券帶動下，加上限聚令，市民願買新品與家人在家過節，料生意有15至60%增長。

 

　　酮福堂今年第2年推出生酮流心奶黃月餅及四色流心奶黃月餅，適合生酮飲食及糖尿病患者食用。創辦人梁奕藍指，至今賣出約2,000盒，其中60%為公司客，網購亦佔50至60%，估計與近年市民愈來愈注重健康有關，且顧客亦有年輕化趨勢，相信生意可升60%。

 

酮福堂今年再推生酮四色流心奶黃月餅，適合生酮飲食及糖尿病患者食用。


　　皇玥推出新產品低糖醇香四色月餅，發言人指今年成本升19%，輕微調整售價3%。6至8月設早鳥優惠價及買4送1優惠，受惠消費券帶動，以消費券支付的比例按年增7%，早鳥優惠反應亦佳，較去年同期增17%，截至本月底已售出月餅按年升21%，料臨近中秋，整體銷情有23%增長。

疫下留港過節 傳統月餅銷情樂觀

　　榴蓮月餅亦成大熱。榴蓮B哥今年首年推出自家品牌黑刺及貓山王榴蓮冰皮月餅，以馬來西亞貓山王及黑刺榴槤的新鮮果肉製成內饀，售價298元。創辦人Billy表示，上月底至今已售出3,000盒，人均至少入手2盒，銷量按年飈升2倍。Billy指今年來貨價升，惟未有加價，定價甚至較去年便宜30%，望薄力多銷，料今年在消費券帶動下，銷情有30%增長。

　　大師姐亦推出多款月餅產品，大師姐說，以廿年陳皮紅豆沙月餅、傳統金華火腿伍仁月餅、古法豬油三黃欖仁黃蓮蓉月餅最受歡迎，分別售348元至638元不等，惟今年成本續漲逾10%，其中單欖仁來貨價便升30%，故輕微加價5%。由於本港仍未全面通關，未能外遊及限聚令下，市民會留家過節，故對銷情感樂觀。

受惠消費券 網購銷情升

　　另老子號恆香老餅家今年推出全新栗子及奶黃麻糬酥皮月餅，目前整體已售50至60%，受惠於消費券，網店銷情較去年增約20%，料生意有15至20%增長。奇華則首度與「角落夥伴」合作，推出「角落小夥伴音樂列車奶皇月餅」系列，預購及網店售266元。發言人說，近70%人使用電子支付購物，料銷情有雙位數增長。

 

恆香老餅家今年推出全新栗子麻糬酥皮月餅，目前整體已售60%


　　鴻福堂則推出全新「鴻福花月精品月餅」，一盒共3款口味，包括迷你蛋黃白蓮蓉月餅、迷你宇治抹茶月餅及迷你陳皮豆沙月餅，發言人指各銷售渠道已售逾80%至90%，認為消費券助帶動氣氛及零售市道，相信銷量持續上升。

 

 

轉載自: 晴報

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