「賣豬仔」案累計36人求助 22港人仍被禁錮 警拘5人包括2骨幹

【晴報專訊】港人被「賣豬仔」事件續發酵，截至昨日為止，本港執法部門接獲涉及36名受害人求助，當中22人被禁錮，包括9人下落不明。警方上周五起拘捕5涉案港人，包括2名疑為集團骨幹，指他們涉透過社交媒體等發放「筍工」信息，誘騙受害人到柬埔寨、緬甸及老撾等從事賭場或地產相關工作，當中年紀最小僅17歲。

受害人被誘騙離港，抵泰國後再被轉送往緬甸、柬埔寨等地。圖為曼谷素萬那普機場。（資料圖片）

有議員接獲被騙到緬甸KK園區港人求助，指被迫日做10多小時否則沒飯吃，而園區有持槍或木棍人士把守以防逃走。

有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東昨表示，執法部門至今共接獲32名男子及4名女子就跨國騙案求助，年齡介乎19至57歲，確認已自由的14人中有11人已返港，另有22人仍被禁錮在當地，警方已聯絡到當中13人，仍正努力循不同渠道聯絡其餘9人。他相信，目前仍被禁錮人士暫未有人身安全問題，僅有人因嘗試逃走而「畀人摑咗一兩巴」，惟人身安全受限制。

社交網宣傳筍工 包機票食住誘離港

他謂，警方自上周五起至昨於本港多區拘捕年齡介乎17至51歲的3男2女，全部本地人，涉嫌透過朋友、社交媒體及電話推銷等，以「搵快錢」及其他藉口誘騙受害人離港，並在他們下機後經泰國轉送往緬甸、柬埔寨或老撾；而除其中一人因涉「網上情緣」而被騙往當地外，其他人均受涉及賭場、地產等「筍工」廣告吸引，更有人聲稱在當地開設銀行戶口即可獲取巨額報酬。

何指，由於涉案集團會預先安排好機票，且大多是電子機票，集團成員毋須與受害人見面，但部分受害人出發前會有人監視或陪同前往當地，形容集團提出都是「脫離現實的工作機會」，籲市民小心。

他又透露，23歲和30歲男疑是集團骨幹成員，並操控另2人「招攬」受害人，另一名被捕28歲女子則涉在社交媒體上發放行騙內容，全被扣查。

消息指，被捕的5人分別為23歲張姓男大專生、30歲馬姓無業男和一名51歲黃姓男子，另2女分別為17歲及27歲，前者報稱是髮型師，後者則曾在fb以「包食包住包機票」及底薪10萬元人民幣作招徠，為泰國和緬甸等地公司任網絡銷售；而被利誘前往東南亞人士當中，部分人有案底或黑社會背景。

民建聯接獲求助，有家屬懷疑受害人曾被虐待。

民建聯大埔支部主席胡綽謙稱，日前接觸一名被騙到緬甸KK園區中年男子X的家人求助，指他上月看到「搵快錢」廣告後，即在短時間內獲安排往泰國，但在泰國下機後即被人帶往緬甸，而X曾向對方提出毀約賠款，但被告知「要人不要錢」，致被迫每日工作十多小時，且工作表現不好將沒飯吃。

有受害人日做十小時 表現差無飯食

他引述X指，每日只能不定時地與家人以文字或錄音短暫聯絡，每次都有諳中文人士在後監視，故未能交代詳情，但最近聯絡時園區已暫停工以避風頭，並指組織稱家人如支付數萬元贖金後將放人。

立法會議員陳克勤表示，X曾稱園區門口有人持木棍以至槍械把守，家人又懷疑他曾被虐待，正考慮是否支付贖金。

柬埔寨官員晤聯國代表 稱不迴避滅罪責任

柬埔寨西哈努克省省長郭宗朗會見聯合國柬埔寨人權狀況特別報告員，討論當地人權、網絡犯罪及人口販運問題，強調從不迴避滅罪責任，籲他國大使館協助調查。另柬埔寨干丹省接壤越南一賭場上周有逾40名越南員工跳河游回越南，多位保安持木棍追打。越南證一名16歲少年被沖走，已尋獲遺體，賭場職員沒出入境紀錄，一中國籍主管被扣查。有回國的越南人稱在當地從事網絡賭博工作，惟過勞之餘還沒薪水和休假。

另有22歲台灣女子被騙到緬甸KK園區從事詐騙工作，人蛇集團和其家屬談好支付約40萬港元贖金，她上周二被送到曼谷機場，但集團突把贖金提高至約66萬港元，女子躲機場廁所6小時致電父親求助，父親聯絡台灣駐泰代表處求救後，泰警帶走女子，她上周三回台。中國駐柬埔寨大使館籲當地遇困難台胞可聯絡使館。