九巴彩虹邨剷行人路 撞斷燈柱9傷

【晴報專訊】彩虹邨巴士總站昨發生交通意外，一輛277X號線九巴中午時分懷疑失控剷上行人路，並撞斷行人路上一支燈柱，幸而燈柱被巴士站上蓋擋住而未有擊中任何人。意外導致9人受傷，其中一名14歲女童疑被巴士站上蓋的玻璃碎片割傷送院，警方正調查意外原因。

涉事九巴撞倒一支燈柱，燈柱再壓向鄰近巴士站玻璃上蓋。（「彩虹區-街坊街里」fb圖片）

現場是黃大仙彩虹道近彩虹邨碧海樓的一段馬路，警方指涉事巴士當時沿彩虹道及斧山道交界的迴旋處，往彩虹道方向行駛，駛至碧海樓對開巴士站附近時疑失控剷上行人路，並撞倒一支燈柱，該燈柱再壓向鄰近巴士站玻璃上蓋。涉事巴士車頭擋風玻璃受損、泵把位脫落，被擊中的巴士站上蓋事後碎片四散一地。

消防員接報到場後將傷者分別送往伊利沙伯醫院和聯合醫院救治，警方指傷者包括報稱頸痛的32歲巴士司機、介乎24至64歲的1男6女巴士乘客，以及懷疑被巴士站上蓋玻璃碎片割傷頭部的14歲女童，涉事巴士之後由九巴工程車拖走。醫管局傍晚稱各人已出院。

深水埗警車撞傷過路翁

香港專營巴士僱員總工會主席郭志誠稱，暫時未能了解事發原因，惟他透露，近年北區路線的司機更表經常出現改動，多少會影響車長們的休息時間，可能因此令司機犯錯。九巴表示將就事故原因進行調查，並配合警方的調查。

另外，深水埗昨晨發生警車撞傷途人事件，一輛隸屬西九龍衝鋒隊的警車昨日清晨6時許前往處理一宗襲擊案時，於荔枝角道及北河街交界撞倒一名正在過路的83歲老翁，導致他的頭部受傷，老翁清醒送往瑪嘉烈醫院治理。

涉事警員進行的酒精測試證實為0度，警方正調查意外原因。