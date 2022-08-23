「賣豬仔」多1人求助累計37人 1人昨安全返港 警再拘1疑犯

【晴報專訊】港人被「賣豬仔」往東南亞事件持續，昨再多一人向政府求助，總數增至37人，當局相信仍被禁錮的23人中，緬甸和柬埔寨分別佔14人和9人。一名獲釋人士昨已安全返港。

一名求助港人昨安全抵港，入境處人員在場協助。

另警方昨再拘捕一名29歲涉案男子。而日前被捕的5男女相信來自同一集團，其中一名30歲男涉以泰銖100萬利誘男子到泰國再到緬甸，被控1項串謀欺詐罪昨提堂，裁判官將案押後至10月17日，被告還押候訊。

卓孝業（圖中）（資料圖片）

保安局副局長卓孝業昨表示，再接獲多1名港人求助，令總數增至37人，當中一名已獲自由人士正由當局協助返港，現估計被禁錮的23人中有14人在緬甸，另9人在柬埔寨。他估計日前被捕的3男2女來自同一集團，當局仍在調查。警方另於昨日再拘捕一名29歲男子。

消息指，該名將返港人士早前自行籌款贖身後從緬甸往泰國，但因身無分文滯留芭提雅，政府專案小組獲悉後為其打點，昨日送其上機。保安局昨晚證實，一名港人早前向入境處求助後，於各方協助下昨安全從泰國回港。

協助當地港人的前區議員余德寶引述被困緬甸港人稱，即使聯絡到政府熱綫仍要等待，加上回覆內容會顯示求助方向，或令他們情況更危險，籲政府主動聯絡及以專人回覆或用英語溝通，港府或慈善機構也可增設緊急基金暫代支贖金，以避免滯留增危險。但卓孝業稱家屬如被要求交贖金，應先與執法單位聯絡。

而警方日前拘捕的3男2女，其中30歲男涉以泰銖100萬（約21.8萬港元）利誘一名男子到泰國，再於緬甸禁錮他，以騙取其親屬3.5萬港元，他昨被控一項串謀欺詐罪於東區裁判法院提堂。被告為馬智豪，控罪書上未有報稱職業。

1疑犯昨提堂 還押至10月再訊

控罪指，被告於2022年7月，在香港某地方與男子張敏懷及其他不知名人士，一同串謀欺詐男子吳錫明及女子吳沛琳，即他們不誠實地及虛假地表示如吳錫明前往泰國便可獲取泰銖100萬，繼而禁錮吳錫明於緬甸，以騙取女子吳沛琳逾3.5萬港元。被告暫毋須答辯。裁判官將案押後至10月17日再訊，並拒絕被告保釋申請，需還押懲教候訊。