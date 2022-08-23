  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

23/08/2022

「賣豬仔」多1人求助累計37人 1人昨安全返港 警再拘1疑犯

#賣豬仔 #販賣人口 #柬埔寨 #緬甸 #禁錮 #串謀欺詐罪 #泰國
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】港人被「賣豬仔」往東南亞事件持續，昨再多一人向政府求助，總數增至37人，當局相信仍被禁錮的23人中，緬甸和柬埔寨分別佔14人和9人。一名獲釋人士昨已安全返港。

 

一名求助港人昨安全抵港，入境處人員在場協助。

 

　　另警方昨再拘捕一名29歲涉案男子。而日前被捕的5男女相信來自同一集團，其中一名30歲男涉以泰銖100萬利誘男子到泰國再到緬甸，被控1項串謀欺詐罪昨提堂，裁判官將案押後至10月17日，被告還押候訊。

 

卓孝業（圖中）（資料圖片）

 

　　保安局副局長卓孝業昨表示，再接獲多1名港人求助，令總數增至37人，當中一名已獲自由人士正由當局協助返港，現估計被禁錮的23人中有14人在緬甸，另9人在柬埔寨。他估計日前被捕的3男2女來自同一集團，當局仍在調查。警方另於昨日再拘捕一名29歲男子。

 

　　消息指，該名將返港人士早前自行籌款贖身後從緬甸往泰國，但因身無分文滯留芭提雅，政府專案小組獲悉後為其打點，昨日送其上機。保安局昨晚證實，一名港人早前向入境處求助後，於各方協助下昨安全從泰國回港。

 

　　協助當地港人的前區議員余德寶引述被困緬甸港人稱，即使聯絡到政府熱綫仍要等待，加上回覆內容會顯示求助方向，或令他們情況更危險，籲政府主動聯絡及以專人回覆或用英語溝通，港府或慈善機構也可增設緊急基金暫代支贖金，以避免滯留增危險。但卓孝業稱家屬如被要求交贖金，應先與執法單位聯絡。

 

　　而警方日前拘捕的3男2女，其中30歲男涉以泰銖100萬（約21.8萬港元）利誘一名男子到泰國，再於緬甸禁錮他，以騙取其親屬3.5萬港元，他昨被控一項串謀欺詐罪於東區裁判法院提堂。被告為馬智豪，控罪書上未有報稱職業。

 

1疑犯昨提堂 還押至10月再訊

 

　　控罪指，被告於2022年7月，在香港某地方與男子張敏懷及其他不知名人士，一同串謀欺詐男子吳錫明及女子吳沛琳，即他們不誠實地及虛假地表示如吳錫明前往泰國便可獲取泰銖100萬，繼而禁錮吳錫明於緬甸，以騙取女子吳沛琳逾3.5萬港元。被告暫毋須答辯。裁判官將案押後至10月17日再訊，並拒絕被告保釋申請，需還押懲教候訊。

 

 

轉載自: 晴報

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#賣豬仔 #販賣人口 #柬埔寨 #緬甸 #禁錮 #串謀欺詐罪 #泰國

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk