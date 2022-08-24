增航班調動檢疫酒店 內地港生人文關懷通道 周五前網上申請

【晴報專訊】部分前往內地升學的港生，因應內地檢疫措施，至今未能起行。教育局昨公布方便港生入境內地措施，包括納入粵港陸路口岸「人文關懷通道」適用範圍及調動檢疫酒店，亦擬加開航班並供港生優先訂票。

當局指，學生要在本周五（26日）前填妥網上表格方便內地核實並安排，並準備隨時起行。有選擇到內地升學應屆DSE考生擔心，最終仍趕不及開學；有議員則關注若不提供包機安排，同學或要捱「貴機票」。

教育局局長蔡若蓮指，港生納粵港陸路口岸「人文關懷通道」，將增加往深圳或珠海機會。

教育局數字顯示，新學年有1.8萬港生到內地升讀高校，當中3,000人為首年本科生，大部分院校下周四（9月1日）開學，部分仍未能回內地。教育局局長蔡若蓮昨公布一系列「急事急辦」安排，包括將港生納入粵港陸路口岸「人文關懷通道」，增其獲前往深圳或珠海名額的機會，並調動隔離酒店配合；而中央政府亦會協調增加來往不同省市航班，讓港生優先訂票。現時8類人可使用每日2,000個人文關懷通道名額。據了解，新增為港生而設的名額，不必與現有群組瓜分。

未能準時回校 將安排網上學習

需協助的港生要在本周五或之前填妥網上表格，方便安排及與內地核實。蔡稱，目前大概掌握5成及2成學生分別會到廣東省及福建開學，但未知多少人仍滯留本港及需協助，是否可協助包車要待收齊資料再考慮，惟表明學生可能到出發前24小時才接獲電郵通知，同學要準備隨時起行；另同學或分散不同省份，包機幫助不大，又謂短時間內難商討讓港生在港先隔離。

當局估計有關安排可助大部分港生回內地開學，蔡稱，少數未能準時回校報到的學生可獲院校彈性保留入學資格及安排網上學習，填表平台亦持續開放一段時間，但強調日後未必可再獲特殊安排，建議減少不必要過境。

在DSE放榜後才決定到上海升學的呂同學指，在內地生活需當地手機號碼，即使新安排更方便前往內地，但酒店檢疫期間不能外出辦理號碼，擔心間接影響註冊，且開學首周有迎新活動，怕未能趕及。她又直言，若下周四開學的同學至今仍未能起行，肯定有影響，認為政府安排來得太遲。

將在廣西中醫藥大學升大三的Michael則稱，新安排起碼有助減少每日抽不到名額的心理壓力，冀能盡量經澳珠澳大橋返內地，因檢疫成本比往深圳便宜。對或僅得24小時通知，他直言「無嘢緊要得過開學」，一接通知會馬上安排做核酸測試，只怕在港獲陰性結果，到關口轉陽被「打回頭」。

立法會議員楊永杰擔心，即使航空公司願加航班，機票價未必屬可負擔水平，望當局再考慮包機。另一議員張欣宇亦指，只有24小時通知，同學未必及時做檢酸檢測，冀盡早通知。