MIRROR演唱會意外 揭鋼索承重少2成 5大原因致金屬疲勞肇禍

【晴報專訊】上月底MIRROR演唱會墮屏幕事故至今近1個月，政府工作小組昨確認肇事鋼索出現明顯金屬疲勞，初步調查揭涉及多個因素，包括鋼索較市面同類型的承受力少20%，當中部分鋼絲已受損，再經多個滑輪組及護繩器磨蝕，令鋼絲猶如「萬字夾」般不斷被屈曲及壓傷，而鋼索所懸掛的屏幕實際重量又較預期重，最終出現短周期金屬疲勞而斷裂。小組指暫難判斷是否人為因素，預計下月才完成調查。

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有工程師認為，事件涉人為失誤；有律師指，製作單位及相關分判商有監管責任，若失職或涉刑事。

在上月28日事故中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）至今仍留醫，情況危殆，維生指數穩定。

阿Mo仍危殆（資料圖片）

調查紅館嚴重事故工作小組昨舉行第4次會議後，公布初步調查結果。小組主席、康文署助理署長李子俊指，墮下屏幕由左右各一條鋼索，經兩邊吊環螺絲固定，而事發時其中一條鋼索斷裂，屏幕下墜；另一邊鋼索未斷裂，但吊環螺絲斷裂，以致屏幕完全墮下。

上月底MIRROR演唱會嚴重意外，巨型LED屏幕墮下砸傷舞蹈員。（資料圖片）

護繩器滑輪組致鋼絲如萬字夾磨蝕變形

專家顧問林超雄指，檢驗後發現斷裂鋼索有金屬疲勞的特殊條紋。

專家顧問林超雄披露，斷裂鋼索經電子顯微鏡放大5,000倍觀察，發現有金屬疲勞的特殊條紋。他解釋，一般鋼索可抵受數萬次至數百萬次拉扯，但檢驗後發現有多個原因加劇其金屬疲勞。

他指，鋼索中間是棉芯，外圍有6股繩，每股由19條、直徑5毫米的鋼絲組成。鋼絲經拉力測試後，發現較市面一般鋼絲的負重力少20%，再抽驗未受力的鋼絲段落亦見有受損，成因未明。

他續指，整個屏幕裝置包括一個絞盤，有零件去繞動鋼索，並有一個護繩器令鋼索免走位，本身設計不能太貼近絞盤，令鋼索可自由轉動，但涉事護繩器不可自由轉動，當鋼索經過時，便不斷被磨損及壓傷，「本身鋼索質量已不好，再不斷被壓傷、磨損、變形」；而同時鋼索要經過多個滑輪組，呈屈曲狀態，猶如一個「萬字夾」，反覆委屈及拉扯，「傷了抗金屬疲勞的能力」，令鋼索在短時間內出現金屬疲勞；再加上肇事LED屏幕的實際重量，與主辦單位申報的重量「有好大百分比差距」。

至於另一邊連接屏幕的吊環螺絲，則疑有剪切力令其斷裂，但未知成因。

小組未判斷人為失誤否專家料難撇除

小組委員、香港工程師學會代表司徒家成稱，現階段未能判斷演唱會承辦商是否買了次等鋼索，亦未知事鋼索是否已用了一段時間，坊間亦難對吊重裝置作簡單檢查其金屬疲勞情況，如涉事工程師失職，工程師註冊局會作處分。李子俊說，目前難以簡單判斷是否涉人為失誤，不同部門仍在調查，現階段不便透露太多，預計下月才可完成調查。

註冊結構工程師倪學仁認為，難撇除人為失誤，指屏幕重量可「上磅」量度，鋼索承重力及受損，經檢查及測試亦可發現問題，估計鋼索是「二手甚至四手貨」，若「買錯」可導致未能與其他配件脗合。康文署回應指，相關鋼索、護繩器等均由主辦單位購入及安裝。ViuTV至截稿前未有回應。

事故發生後，已交由西九龍總區重案組接手，調查是否涉人為失職或嚴重疏忽等。大律師陸偉雄指，無論任何工程如發生意外，製作單位及相關分判商等都有監管責任，一旦出現事故涉違工業安全條例屬刑事責任，最高可罰款20萬及監禁6個月。