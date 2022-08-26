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26/08/2022

確診衝破8000 公院婚宴群組多5醫中招

#院舍 #肺炎疫情 #公院婚宴群組
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　　【晴報專訊】感染爆升，1日間多8579人確診。衞生防護中心預警，疫情轉趨嚴峻，很快突破1萬宗水平，對醫療系統帶來非常大負荷，強調不希望推「激進」社交距離措施。

 

廣華醫院累計7名醫生染疫，李立業指已進行內部調配，服務不受影響。（資料圖片）

 

　　惟公院婚宴群組再多5名醫生確診，廣華醫院婦產科最受影響，有醫生要銷假回院工作。醫管局指明白員工有社交生活，惟市民對醫護有高期望，冀他們能以身作則。

 

　　本地感染增至8,282宗，輸入多297宗，再創近月新高。傳染病處首席醫生歐家榮指，現時43.9%個案驗出L452R突變，當中90%涉BA.5，疫情升勢亦明顯加快，由數日前單日6,000人確診，升至8,000人，料短期內會達1萬人水平，對醫療系統造成非常大負擔。歐強調，不希望推行「一刀切、激進」的社交距離措施，呼籲市民減少聚會，做好防疫。若感染再升，港府在考慮經濟及社會需要後，會採取合適防控。

 

廣華醫院累計7名醫生染疫，李立業指已進行內部調配，服務不受影響。

 

　　而公院婚宴群組再多5名醫生感染，涉佛教醫院、廣華醫院及下葵涌普通科門診；當中廣華累計6名婦產科、及1名診斷及介入放射科醫生染疫。醫管局總行政經理李立業指，群組有11名醫生染疫，廣華婦產科最受影響，醫院要內部調配，有醫生要取消休假，但院內服務不受影響。他指，明白醫護有個人社交，但市民亦對醫護有高期望，冀他們能以身作則避免出席宴會。

 

　　另屯門醫院和博愛醫院的內科及老人科病房亦爆疫，各有5人及4人感染。目前2,234人在公院留醫，70宗屬重症；亞博館治療中心已37%滿。有9名70至108歲長者離世，有已打3針的87歲翁，入院時快測及核酸陰性，但8日後轉陽，料院內感染。

 

專家：近日入院者　幼童逾1成

 

　　3歲以下兒童有9,298人已打首針，公務員事務局局長楊何蓓茵提醒，接種有時間性及迫切性，市民切勿低估病毒影響力。港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強指，近日入院者逾10%是幼童，3歲以下無針者，大部分有高燒、缺水及嚴重併發症。

 

 

下一頁:佛教李嘉誠安老院 擴至2樓層41感染

 

轉載自: 晴報

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