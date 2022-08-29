短暑假加劇開學壓力 學童求助倍升 提早評估讀障言語治療個案急增

【晴報專訊】本周四迎來開學日，今年暑假特別短，學生面對的開學壓力不容忽視。有精神科專科醫生指，不少學校期末試後仍不斷補課，學童壓力大增，出現失眠、焦慮者眾，最近求診個案亦倍增。另有精神科專科醫生預料，開學後求診量勢多1、2成。

今年暑假縮短至2周，令學生更難放鬆，面對開學更易緊張焦慮。（資料圖片）

有臨床心理學家稱，多2成家長提早為子女評估，冀開學前「調適」讀寫障礙等問題。亦有言語治療師指求助潮提早至本月中開始，數量較過往多4、5成。

受第5波疫情停課影響，今年暑假縮短至2周。精神科專科醫生傅子健指，不少學校在期末考前「未教完書」，為趕進度於試後持續補課，致學生未能放鬆。近期求診學童一半與學業壓力有直接關係，較去年多1倍，主要涉焦慮、失眠，有人更萌生輕生念頭，「高小至中三學生，面對升中及揀科尤其受壓。有個案是每晚花3、4小時才能入睡。」

期末仍補課趕進度疫下假期無法放鬆

香港情緒健康學會主席兼精神科專科醫生林美玲指，今年學生提早在3、4月放暑假，惟當時社交管制嚴，無法外出，「做不到正常暑假功能」。復課後，學生面臨排山倒海的溫習和補考，暑期作業亦未因假期短而減少，「小六升中一，及中五升中六學生，開學前2周更要回校補習，等於無放暑假。」

有醫生估計，開學後學生因壓力求診勢再增加。（資料圖片）

林指，暑假是兒童成長關鍵，除放鬆心情，外出運動亦促進發育，料開學後因壓力求診者勢升1至2成，「國際研究分析全球8萬學生數據，25%人有抑鬱，20%人有焦慮，較疫前高2倍；近年香港學童自殺增加，有類似迹象。」她補充，幼稚園及初小生因疫下戴口罩和上網課，溝通社交減少，言語遲緩、說話不清晰及內向者增加；高小至初中因無課堂紀律管束，亦多了童黨及欺凌問題。

邁步兒童發展中心總監朱嘉麗指，多了2成小學家長在暑假帶子女接受讀寫障礙、專注力及智力評估，冀在新學期前已有「調適」，「但有機會是疫情高峰時積壓的個案」。

暑假調整期縮短 升小一生較難適應

身兼言語治療師的香港選擇性緘默症協會會長鄭穎賢亦指，求助潮由8月底提早至8月中出現，多了4、5成家長求助，部分人讀國際學校，因開學早，「老師上堂見學生唔肯講嘢，才發現或是選擇性緘默症。」她指，縮短暑假對升小一學生最高危，除了適應新環境，亦要應付暑假功課，「暑假調整期」亦減至2、3周，未必有足夠時間「鋪陳上學心態」。

救世軍天鑰家庭及兒童發展中心言語治療師潘穎文指，暑假短的好處是SEN學生可持續上課「受訓」，壞處則是缺乏休息較難放鬆。近期亦多了家長提早查詢如何裝備升小語文技巧，「部分人擔心半日及全日課不斷切換，怕SEN子女難適應。」

教師家長同受壓

疫情反覆，師長同受壓。傅子健指，有教師怕出現第6波需再上網課，看到確診數字升，即感到焦慮，甚至失眠。他指，上網課教學效果較差，且難控制學生，但學校仍要求「追進度、追成績」，不乏教師情緒受困擾。

傅續指，家長怕子女返學易感染，易陷入焦慮困局。林美玲指教師和家長均要趕學習進度，情緒易繃緊，「尤其家長在疫下面對失業等壓力，焦慮亦增加，均會影響到子女情緒。」

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