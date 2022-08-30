  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

30/08/2022

粉嶺高球場建公屋 發展局甯漢豪︰心意沒變

#粉嶺高球場 #公屋 #環諮會
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

 

　　【晴報專訊】政府原計劃明年收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地建公屋，惟環諮會早前就相關發展項目的環評報告未達共識，宣布「暫緩決定」，政府須補交資料，7個月後再審議。發展局局長甯漢豪昨表明，項目早年已經公眾討論，亦有深入的技術可行性研究，並無不可克服的困難，認為仍有合理基礎，希望盡早爭取早日落成，「心意並沒有改變」。

 

發展局局長甯漢豪稱，政府這一刻仍全心全意希望推展項目及做好解說。（政府新聞處）

 

　　她表示，項目涉及1.2萬個公屋單位，如能在未來10年內建成，是整體房屋供應的重要構成部分，認為即使在高球場用地建屋，亦無影響本港推展高球運動，重申粉嶺高球場32公頃用地只屬短期租約，在明年8月租約完結時，用地會復歸政府，「政府這一刻仍全心全意希望推展項目及做好解說」。

 

　　她說，過去數年的造地項目確實遇到不少爭議，她個人認為需思考政府有否合理基礎推展，「這個項目是有的。」目前項目正處於法定程序，除環評亦有城規程序，環諮會最快於明年4月再次審議。

 

轉載自: 晴報

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#粉嶺高球場 #公屋 #環諮會

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk