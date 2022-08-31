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31/08/2022

工展會下周五亞博開鑼 限量$5貨吸客 倘因疫情腰斬將移師網上

#工展會 #亞博館
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　　【晴報專訊】廠商會下周五（9月9日）起，一連4日在亞博館舉行工展會購物節，產品低至1折，更推出限量5元產品。但有參展商憂疫情升溫，亞博館恐變隔離營，將籌備「Plan B」，若腰斬活動將移師網上銷售。廠商會稱不擔心疫情影響入場人流及生意，形容疫下難出遊，「入機場好似去外遊」，加上有消費券帶動，料銷情勝去年有30%增長。

 

　　工展會購物節舉行期間適逢中秋節，今年有約350個攤位，較去年增30%，6個展區包括食品、家居電器、廚具等。入場費為10元，僅設電子支付購票；現場不設試食，入場人士須符合安心出行及疫苗通行證要求，「黃碼」人士則不得以顧客或訪客身份進入。

 

有展商將以優惠價40元售賣即食豬手，每日限20隻。

 

 　參展商一豚食品負責人樊小姐稱，展期優惠低至4至8折，會推5款「即食餸包」，展銷價為50元，急凍豬手優惠價為40元，每日限20隻。但因亞博館部分場館為隔離設施，擔心市民不敢入場，亦憂疫情升溫，場地會變隔離設施，故會籌備「Plan B」，一旦活動腰斬便移師網上銷售，冀銷情有20%增長。

 

館內隔離營 設獨立通風系統

 

　　首次參展的JustKidding主力推售保健品，其營運總監楊小姐指，疫下港人更注重健康，3月底引入該保健品牌，每月營業額達30至40萬元，但擔心疫情及地點較遠會影響入場人流，如活動遭腰斬亦可轉至網上銷售。

 

　　廠商會會長史立德稱，近日疫情雖有上升，但死亡率低，且大部分人已打2針或以上，加上有消費券帶動及適逢中秋節，料可達6萬入場人次，生意或較去年增30%至8,000萬元，他形容疫下難出遊，「入機場好似去外遊，可望梅止渴一下」。

 

　　今年工展會在亞博館2號館舉行，目前社署及醫管局正使用3、5、6、7、8、9、10及11號館作臨時檢疫中心及治療設施，共910人入住。醫管局指，各展館已根據指引分隔Clean Zone，每個展館均設獨立出入口、洗手間、通風及冷氣系統，亞博館內其餘展館及公眾空間不受影響。

 

 

轉載自: 晴報

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