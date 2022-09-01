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01/09/2022

開學料有「一堆陽性」 疫苗通擬涵蓋至5歲

#肺炎疫情 #疫苗通行證 #李家超 #線上會議
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　　【晴報專訊】確診破萬逼近，昨多9,495人染疫。消息指，港府有意將疫苗通行證適用範圍收緊至5歲以上。有兒科專家指，公院兒科病房2周前已爆滿，3歲以下嚴重個案增，認同疫苗通降齡增對兒童保護；且接種2針後，間距由6個月縮短至5個月。

 

政府研究疫苗通降齡執行細節，包括5歲童能否使用手機掃「安心出行」。

 

　　今日開學，衞生防護中心料將有「一堆陽性」個案湧現。

 

　　本地感染昨升至9,267宗，輸入則達228宗。傳染病處主任張竹君指，社區個案活躍度一直上升，BA.5佔總病例53%，單日確診破萬屬「預期之內」，料開學後有「一堆師生陽性」，冀以每日快測阻截校內傳播。另昨有82間學校呈報131宗陽性，1間幼稚園須局部停課1周。

 

合一堂陳伯宏紀念幼稚園有2學生確診，部分班級停面授課1星期。

 

2針後間距 擬縮短至5個月

 

　　惟兒童接種3針率仍低迷，12至19歲僅53.5%，3至11歲僅11.7%。消息指，港府欲將疫苗通適用範圍由12歲以上降至5歲以上；且接種2針後，打第3針間距由6個月縮短至5個月，即與兒童接種第3針復必泰間距看齊，意味日後已打2針的市民須在5個月內打第3針才能入指定處所。據悉，港府仍正研究相關執行細節，包括5歲童能否使用手機掃「安心出行」等。

 

　　政府專家顧問劉宇隆相信，若疫苗通收緊，有助提高接種誘因。他表示，公院調動新冠病床已影響4成正常服務，部分兒科病人已要到成人病房，形容「距離開定點醫院已很近」。

 

　　港大兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強指，BA.5肆虐下，兒童個案勢急升，「無理由成人齊3針才可入食肆，免疫力更低的小朋友毋須齊針便可堂食。」他指，公院兒科病房2周前已爆滿，嘶哮症個案幾乎每日都有，且3歲以下嚴重病例增，各聯網兒科都有入深切治療個案，需加快接種保護。

 

　　天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文指，同區有學校教師1周前返校備課，但近日陽性，同場6、7名教師因曾同進食要隔離，影響開學部署。他亦擔心，中一新生本身較遲開始打針，恐難趕及11月前齊3針，或阻推全日面授進度。

 

　　身兼立會議員的打鼓嶺嶺英公立學校校長朱國強指，校內有數名教師中招，須請代課教師開學。另15間私家診所新冠疫苗接種站今起投入服務，提供復必泰及科興接種。最新一批19萬劑復必泰昨亦運抵本港。

 

 

下一頁:李家超與內地官員會議 因疫情改線上舉行

 

轉載自: 晴報

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