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01/09/2022

喉管微隙或駁口可播毒 袁國勇︰U管常補水，勿擅改動

#袁國勇 #U型隔氣 #喉管
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　　【晴報專訊】新冠疫情揭示本港樓宇存衞生隱憂，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨在專題演講稱，新冠病毒的空氣傳播能力之強，是前所未見，且可在喉管長時間生存，只要有接駁口或輕微縫隙，便可隨空氣滲出，即使膠紙包裹亦未能密封，提醒市民一定要定期為U型隔氣管補水，亦不要自行改動喉管設計。

 

袁國勇建議業界設立新建築規範，確保新樓設計不會造成傳播。

 

　　袁續指，大廈煙囱效應會將低層染疫戶排出的病毒，經喉管或天井傳到高層，在不少出現感染的單位發現，住戶開抽氣扇時仍會打開面向天井窗戶，結果室內負壓將剛抽出的空氣、以及其他住戶排出的空氣，一同抽回室內，提醒開抽氣扇時不要開面向天井的窗，亦要留有門縫，避免負壓把病毒抽入家居。

 

　　他直言，調查疫廈期間，看到不少舊樓衞生欠佳，部分甚至未有設U型隔氣，亦有天台排氣喉過矮及被遮擋等，建議業界設立新建築規範，確保新樓設計不會造成傳播，亦要做好舊區重建。

 

　　袁又呼籲，物管業前綫一旦發現大廈有衞生問題，應主動通報公司，亦可多向住戶傳達防疫資訊。

 

轉載自: 晴報

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