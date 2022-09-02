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02/09/2022

北上逆隔離 港專班商細節 擬選址河套區方艙

#逆向隔離 #通關 #李家超 #落馬洲河套區 #粵深港專班
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　　【晴報專訊】疫下中港兩地未能完全通關，過境名額供不應求。特首李家超昨與廣東省官員以視像會面後，透露粵深同意「逆向隔離」建議，即先在港隔離，再「閉環管理」進入深圳，初步選址落馬洲河套區「方艙醫院」為試點，強調須符合內地「7+3」檢疫要求，將成立專班商討細節。

 

特首李家超指「逆向隔離」獲內地支持及同意，由政務司司長陳國基牽頭的專班，將與內地商討細節；初步首選落馬洲河套區隔離設施。（政府新聞處）

 

　　有議員促寒假前落實，料首階段可提供近千床位，每晚房價低至200元。

 

　　李家超指，「逆向隔離」建議獲粵深支持及同意，將成立專班跟進，由政務司司長陳國基牽頭與內地商討細節。李稱，初步首選落馬洲河套區隔離設施作試點，市民完成檢疫後，會以閉環方式直接過境到內地，而檢疫期、檢測等標準都須符合內地「7+3」要求。陳國基稱，會要求保安局及醫衞局參與商討細節，有消息會盡快公布。

 

　　對於新措施的名額、內地會否派員監察等，李稱安排必須獲雙方同意，「利益是一致的」。他指有關安排是為減輕內地檢疫酒店的負擔，並以可行及有系統方法滿足港人北上需求，並要確保不會輸出病毒到內地，強調自己是「相當心急嘅人」，望盡快落實。

 

　　對於是否放棄與內地免檢疫通關，李稱目前本港疫情升溫，每日確診達8,000至1萬人，為免造成對兩地社會的威脅，故提出「逆向隔離」，但並非替代其他措施。

 

議員促寒假前落實

 

　　內地7月放寬入境檢疫期至「7+3」，深圳市政府亦將經深圳灣口岸入境內地的「健康驛站」，改為按酒店數目「搖號預約」，並增名額至2,000個，惟仍供不應求。

 

（資料圖片）

 

　　立法會議員梁熙稱，現時每日約1.6萬人搶2,000個名額，河套區方艙醫院有4,500間房、1.1萬個床位，足以滿足大部分需求，促寒假前落實「逆向隔離」，並可參考內地收費，每晚房價為200至400元（未包膳食費）。立法會議員陳恒鑌估計，首期可提供800至1,000個名額，需統一兩地就CT值標準，由內地派員監督及管理，日後亦可考慮用啟德或竹篙灣社區隔離設施，甚至本港檢疫酒店作「逆向隔離」。

 

　　商界立法會議員林健鋒希望這是免檢疫的好開始，但認為「逆向隔離」對短途的商務人士幫助不大。香港工聯會大灣區服務社則倡設「人民關懷」逆向隔離名額，及簡化手續。

 

　　本港11月將舉行全球銀行家峰會、國際欖球賽，有指政府再度放寬檢疫措施的呼聲高。彭博昨引述知情人士指，港府考慮11月結束酒店隔離政策。據知情人士指政府傾向與國際邊境結束隔離，多於與內地恢復通關。

 

　　另外，明日起會取消由內地及澳門經機場抵港的「檢測待行」，並將現時抵港第4及第6天強檢要求，改為第2天強檢，同樣適用於「回港易」或「來港易」。如在明日前已進行1次檢測，將毋須作第二次檢測。

 

粵深港專班合作 涵蓋通關北都等

 

北部都會區專班將商討推進、溝通及協調事宜。（資料圖片）

 

　　李家超亦與廣東省達成多項措施，包括設立13個粵港合作專班，及19個深圳合作專班，涵蓋防疫「通關」、北部都會區、創新及科技、青年就業創業等範疇。他重申線上會面不影響深度合作，會盡快與內地展開對接。

 

　　其中北部都會區專班會商討其推進、溝通及協調事宜。被問及近日有內地網民反映對本地堆填區不滿，李家超稱，北部都會區需整體規劃及全盤考慮，會對部分現有配置作緩減措施，將負面因素減至最低，冀在都會區發展優質的居住環境，及優良的創科生態。

 

 

轉載自: 晴報

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