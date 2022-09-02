249校申全日面授 憂11月未夠針迫轉半日課 逾550師生染疫未能開學

【晴報專訊】新學期昨開課，但過去3日有逾550名師生因快測陽性，暫未能開學，衞生防護中心指數字較預期少，料因師生減少社交。目前有249間學校已申請恢復全日面授，但因應疫情升溫，教育局提高全日面授門檻，學校到11月要達9成學生3針。

昨日為開學日，有84間學校呈報139宗陽性。

有已經全校全日面授的中學校長坦言，望當局彈性處理，避免走「回頭路」上半日課；但亦有校長指，即使屆時未達標，無論如何都會配合當局指引。

據衞生防護中心數字，過去3日共逾550名師生快測陽性，昨未能回校開學。傳染病處主任張竹君稱，師生佔社區人口約1成，提早開學前快測揪出的個案較預期少，料因師生已減少社交活動。

目前學校2針接種率達9成即可申請全日面授，但到11月將提高到3針接種率9成。教育局指，截至昨日，有249間中學申請全校或部分級別恢復全日課，其中130間已開始安排。

創知中學校長黃晶榕指，該校已獲准本月上全日課，3針接種率則達7成，有信心11月前達標，但餘下時間相對緊迫，不排除有學校最終未能達到，而即使同學未到期打第3針可獲豁免計算，老師仍要不斷留意數字，甚至可能要向家長解釋康復者接種安排，望局方屆時可為已上全日課的學校提供彈性，避免學校可能要重上半日課，「好影響學生全人發展」。

弘立書院再多3人確診須停課

中華基督教會桂華山中學將在下周恢復全日課，校長黃仲良相信，當局已「計晒數」才決定11月提高門檻，直言每日確診已破萬，擔心學生健康，縱或僅個別班級可續上全日課亦將配合，「當局通融完，若有學生出事，學校揹唔起」。

中學校長會主席連鎮邦稱，目前12至19歲的2針和3針接種率，已分別逾9成和5成，見到不少已打2針學生亦不介意打3針，且渴望參與不同課外活動，相信有足夠時間提高接種率，但學校已習慣有需要時轉上網課，「係唔想，但習以為常」。

昨有84間學校呈報139宗陽性，其中5校個別班要停課一周，涉18名師生；早前已停課的弘立書院，再多1班3人確診需停課。