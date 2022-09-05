彭博指港府抗疫分歧 盧寵茂斥如延禧攻略

【晴報專訊】《彭博》早前報道特首李家超傾向在11月取消抵港人士酒店隔離，惟引述知情人士指醫衞局局長盧寵茂倡收緊社交距離。盧昨在網誌撰文，稱事件使他對「新聞專業有不一樣的體會」，質疑文章大篇幅引用「內幕消息」，獲各大傳播廣泛轉載「儼如真有其事」，是誤導讀者政府內部對抗疫「分裂及矛盾」。

盧寵茂（資料圖片）

盧指，文章使人聯想起熱門宮鬥劇《延禧攻略》，歷史上是否有「其人其事並不重要」，「觀眾喜歡看」便算成功。他質疑，報道提及國家抗疫策略是另有目的，正如西方電影扮演牛仔都是維護正義、保衞家園大英雄，被侵略的原居民卻被描繪成野蠻入侵者，又強調內地患者死亡率每百萬人口有4宗，英美則有約3000宗，死亡遠低於全球是「鐵一般事實」；並以佛語斥報道「做口業」，暗諷傳媒不如2歲孩童數玩具車能「堅持求真，不多也不少」。他指問責團隊整體抗疫目標一致，堅守不躺平、減重症和死亡等5大原則，中港與海外通關亦非零和遊戲。

政府專家顧問劉宇隆指，抗疫專家之間「有分歧才是正常」，最重要是對外發布政策一致。

現時3至11歲兒童3針率僅13%。尚至醫療醫務總監郭寶賢指，近日到接種中心日均有600至700名兒童打針，前日更達1,600人，料與疫苗通將降齡至5歲有關。

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