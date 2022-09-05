  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

05/09/2022

彭博指港府抗疫分歧 盧寵茂斥如延禧攻略

#盧寵茂 #BA.5 #彭博 #劉宇隆 #重症
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】《彭博》早前報道特首李家超傾向在11月取消抵港人士酒店隔離，惟引述知情人士指醫衞局局長盧寵茂倡收緊社交距離。盧昨在網誌撰文，稱事件使他對「新聞專業有不一樣的體會」，質疑文章大篇幅引用「內幕消息」，獲各大傳播廣泛轉載「儼如真有其事」，是誤導讀者政府內部對抗疫「分裂及矛盾」。

 

盧寵茂（資料圖片）

 

　　盧指，文章使人聯想起熱門宮鬥劇《延禧攻略》，歷史上是否有「其人其事並不重要」，「觀眾喜歡看」便算成功。他質疑，報道提及國家抗疫策略是另有目的，正如西方電影扮演牛仔都是維護正義、保衞家園大英雄，被侵略的原居民卻被描繪成野蠻入侵者，又強調內地患者死亡率每百萬人口有4宗，英美則有約3000宗，死亡遠低於全球是「鐵一般事實」；並以佛語斥報道「做口業」，暗諷傳媒不如2歲孩童數玩具車能「堅持求真，不多也不少」。他指問責團隊整體抗疫目標一致，堅守不躺平、減重症和死亡等5大原則，中港與海外通關亦非零和遊戲。

 

　　政府專家顧問劉宇隆指，抗疫專家之間「有分歧才是正常」，最重要是對外發布政策一致。

 

　　現時3至11歲兒童3針率僅13%。尚至醫療醫務總監郭寶賢指，近日到接種中心日均有600至700名兒童打針，前日更達1,600人，料與疫苗通將降齡至5歲有關。

 

下一頁:BA.5比例增至56% 未見疫情進入平台期

 

轉載自: 晴報

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#盧寵茂 #BA.5 #彭博 #劉宇隆 #重症

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk