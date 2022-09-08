  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

08/09/2022

長效抗體藥3000針劑10月抵港 免疫力不足群組受惠

#免疫力不足 #抗體 #新冠疫苗 #抗體藥
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】全港有約8至10萬免疫力不足人士，縱已完成接種新冠疫苗，仍未必獲抗體保護。有感染及傳染病科專科醫生指，他們一旦感染，病毒或殘留長達數周至數月，或成培育「新變種溫床」。打長效抗體組合(下稱抗體藥)，可在6小時增保護力，惟現時供港量不足，難覆蓋極高危群組。

 

一般人注射疫苗有效預防新冠重症，醫管局指，會按專家建議處方長效抗體組合予免疫力低下人士。（資料圖片）

 

　　有政府專家顧問透露，約3,000劑抗體藥將在10月下旬供港，用藥範圍可望擴至曾接受固體器官移植、惡性腫瘤及須洗腎人士。

 

　　疫情向上，免疫力不足者勢承受更高風險。感染及傳染病科專科醫生林緯遜推算，本港有8至10萬人免疫力不足，即使打3針或4針，亦未必能有足夠抗體，「尤其血液科相關癌症或曾做器官移植者，有海外研究指打2針mRNA疫苗後仍保護力不足」。

 

　　他指，相關人士一旦感染新冠，免疫系統難完全清除病毒，高病毒量可維持數周至數月，較常人的6至7日長，增重症及死亡風險，更可能成新變種「培育槽」。

 

康復者B細胞製成 注射6句鐘見效

 

　　林指，從事金融業76歲患淋巴癌翁，經標靶藥治療後病情受控，如常工作，第5波爆發初期自知免疫力不夠，恐受感染，不敢見英國返港的孫兒，幾乎足不出戶，卻疑遭住所看更感染。即使他已打1針，入院時清醒、無發燒，並已服2個療程口服藥，今年4月底仍惡化離世。

 

　　使用康復者B細胞製成的Tixagevimab及Cilgavimab的長效抗體組合，可彌補現時疫苗缺口。林引述大型研究指，打抗體藥後3個月，較安慰劑組別減77%感染風險，半年後持續有抗體，對比下仍減83%風險，且打後6小時已具保護力，亦不會刺激免疫系統，疫苗敏感者適用；對BA.2及5亦有效。

 

 

可與口服藥互補

 

　　另抗體藥可與口服藥互補。林指，日本已用於治療，藥廠第3期研究指染疫7日內用藥，可減50%死亡和重症風險，3日內更減88%，「曾有患者因年紀大無法吞嚥，難用2款口服藥，若用抗體藥有幫助。」惟他指，抗體藥供港量有限，雖然現部分私院有提供接種，但公院的極高危群組尚未能完全覆蓋，遑論用於治療。

 

　　醫管局指，有190人已用抗體藥，因屬預防性藥物，會按專家建議供應予免疫力低下者，並續採購，強調因病人免疫力在移植及療程後漸回復，故非所有人都要用抗體藥。

 

　　政府專家顧問孔繁毅透露，本港病人用抗體藥的首3個月整體效果良好，但仍待收集臨床數據；透露10月下旬將有新一批約3,000劑抗體藥抵港，用藥範圍可望由幹細胞移植患者等高危人士，擴至曾接受固體器官移植、有惡性腫瘤及須洗腎者；若庫存容許，或可用於治療。

 

 

轉載自: 晴報

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#免疫力不足 #抗體 #新冠疫苗 #抗體藥

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk