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09/09/2022

渣馬擬11月20舉行名額2.5萬人 田總望政府下周給指引以便安排

#渣打馬拉松 #田總
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　　【晴報專訊】近日疫情再度升溫，繼維港渡海泳參加人數被限後，「香港十公里錦標賽2022」早前亦因當局要求大減參賽名額而取消。渣打香港馬拉松籌委會及香港田徑總會昨透露，擬於11月20日舉行「渣打香港馬拉松2022」，參賽名額為2.5萬人，目前仍積極與政府商討中。

 

渣打香港馬拉松籌委會及香港田徑總會坦言未知今年渣馬成數

 

　　田總主席關祺指，距離舉辦渣馬已進入倒數階段，冀政府能在下周給予指引，以盡快將安排告之跑手和合作夥伴。

 

　　田總主席關祺指，去年在疫下復辦渣馬後，便著手籌備今年渣馬，5月3日已跟警務處、運輸署、康文署等部門開會，交換初步意見，6月亦已向文化體育及旅遊局提交計劃書和不斷溝通修訂方案，形容局方態度積極正面，惟坦言：「而家無辦法知道成數」，要視乎其他部門的意見。

 

名額增逾6000 港人「餓咗好耐」

 

適逢渣馬和香港回歸25周年，加上部分港人「餓咗好耐」，渣馬認為參賽名額2.5萬最理想。（資料圖片）

 

　　關續說，會盡量配合政府的防疫要求，故已修訂參賽條件和把設想名額由3.7萬減至2.5萬個；另或重返東區走廊舉行10公里賽事，及以500人一組，分批出發。對於疫情再度升溫，但參賽名額卻較去年增逾6,000個，關說，參賽名額不一定要與確診數字掛勾，且適逢渣馬和香港回歸25周年，又形容大部分港人「餓咗好耐」，渴望參與大型運動賽事，故訂出2.5萬這個「最理想數字」。

 

憂亞洲馬拉松錦標賽旁落他人

 

　　他強調，多名專家亦稱疫情會於本月或下月見頂，認為不應因現時疫情而犧牲賽事。他透露，田徑總會已獲亞洲田徑總會批准於明年10月29日舉辦「第18屆亞洲馬拉松錦標賽」，大會會派員到港視察，故渣馬成功舉辦十分重要，不希望錦標賽步其他賽事後塵，旁落他人。

 

　　至於今年是否繼續禁止跑手服飾戴有「香港加油」等標語，關沒正面回應，僅稱希望跑手及工作人員守法。渣馬籌委會主席高威林稱，希望政府能在下周給予回覆，若政府批的決定有落差，他們亦會有後備方案。

 

 

轉載自: 晴報

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