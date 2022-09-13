  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

13/09/2022

港人弔唁英女王 英領館門外現人龍

#英女王 #領事館
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】英國駐港領事館上周五起開放予市民弔唁英女王，而昨起亦一連5日上午10時至下午4時設弔唁冊供公眾悼念。昨晨陸續有市民在領館門外獻花並表達敬意，縱然天氣酷熱，惟現場所見，人潮絡繹不絕，人龍沿正義道一度延綿穿越香港公園，到達美利酒店附近天橋。領事館門外現大片花海，並擺放了女王舊照。

 

大批市民酷熱下到英駐港領館致哀

 

　　領事館facebook專頁昨午稱，預計要排逾3小時，後來更需截龍；到晚上更指使館本周繼續開放，呼籲到訪市民帶水及穿上合適衣服；亦可到英國王室網站www.royal.uk留言弔唁。

 

　　有市民大讚英女王非常關心人民，很值得紀念，即使人龍再長都願意排；亦有人表明不欲談政治，但女王曾管治香港，認為現時有公屋住亦是其德政，故專誠前來道謝；也有人奉上英國「國寶」柏靈頓熊，上有吊牌祝願女王安息。

 

　　另國家副主席王岐山前往英國駐華使館弔唁伊利沙伯二世，肅立默哀及在弔唁冊上題詞，代表國家主席習近平、中國政府和人民表深切哀悼。

 

轉載自: 晴報

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#英女王 #領事館

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk