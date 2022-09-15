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15/09/2022

餅店Crostini突結業 餅卡苦主逾300人 消委接10宗投訴

#Crostini #結業 #餅卡 #消委會 #欠薪 #暫緩追租
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　　【晴報專訊】預繳式消費再爆煲！連鎖餅店Crostini昨無預警下突宣布全線結業，大批顧客感震驚，逾300名苦主要求退款。有苦主稱在7月婚展購買逾6,000元餅卡，怒轟「執都仲賣餅卡是全心欺騙」，消委會至昨傍晚接獲10宗投訴。

 

Crostini疫下生意大跌三分二，宣布全線結業。

 

　　工會料逾百員工受影響，欠薪約300萬元。創辦人稱疫下生意跌三分二，當暫緩追租結束後，即被追租600多萬元，現金流不足下被迫結業。

 

　　在港擁10多間分店的Crostini前晚在fb發帖指，疫下百業蕭條，自2020年起經營環境惡劣，決定全線結業。大批網民留言指，該店早前才推廣餅卡及飲品券優惠，質疑是在結業前「水人一筆」，質問店方如何處理，「咁coupon點呀？」、「明明執都仲賣餅卡，擺明呃人錢喎！」有網民發現，上周欲到分店兌換咖啡券，豈料店員冲完後收走咖啡機，翌日店員稱「得返牛奶飲」。

 

料影響逾百員工 涉300萬

 

　　有苦主成立群組，至今逾300人加入，不少人曾在5至7月婚展購買餅卡，包括群主Yandy。她將於11月結婚，於7月婚展上購入6,030元共201張面值50元餅卡，她說原以為Crostini信譽好、餅卡精美，且有效期3年，即使政府突禁辦婚宴亦影響不大，惟現突結業需額外花約9,000元重新買餅卡，斥結業仍推廣餅卡「根本存心欺騙」。

 

Crostini辦公室昨重門深鎖；曾有供應商登門追債，指遭拖欠6位數款項。

 

　　Crostini位於觀塘辦公室昨重門深鎖，記者現場所見，門鐘都被拆下，門外剩大批月餅及曲奇盒紙箱。不少供應商昨登門追債，其中提供包裝用品的供應商稱，與Crostini合作多年，近2至3月拖欠款項達6位數字，將循法律途徑追討。

 

　　飲食業職工總會權益總幹事招冠聰指，員工昨才得知結業，惟前日已接獲近30名兼職員工求助，每人欠薪數百至1萬元，全職員工則未發9月薪金及遣散費，料受影響員工逾百人，涉約300萬。他引述員工指，公司近年生意欠佳，由高峰期30多間分店減至近13間，上月起已有執達吏收舖，前日僅剩3間分店營業。他透露，勞工處已聯絡僱主，但對方未承諾簽署「無力償還債務通知書」，故員工需時上庭申請破欠基金。

 

創辦人：被追租 現金流不足

 

　　創辦人黃光輝接受傳媒訪問指，疫下生意大跌三分二，當「暫緩追租」結束後，即被追逾600萬元租金，現金流不足下才結業。對為何結業仍推廣餅卡，他強調無想過結業，已向朋友及自資逾8,000萬元，前日才決定關門，現會尋新投資者，望重新經營。至於餅卡及員工9月薪金，他說交清盤官處理。

 

Crostini創辦人黃光輝（右）曾邀藝人陳凱琳（左）出席旗艦店開幕。（Crostini fb圖片）

 

　　Crostini由鴻膳有限公司及鴻速有限公司持有，創辦人為製衣商人黃光輝，於2013年成立，位於時代廣場的旗艦店2019年開幕時，人大代表、安踏體育董事會主席丁世忠及其女兒、影星陳凱琳均有出席剪綵儀式。

 

　　消委會截至昨午5時接獲10宗投訴，總幹事黃鳳嫺說其中1宗以信用卡及電子支付購現金券及飲品券，涉約2,300元。她指如商戶接受付款時意圖不供應，或未能在合理時間內供應產品，即觸犯商品說明條例。海關昨派員到分店及辦公室貼告示，指已展開調查及跟進，截至昨午5時接1宗投訴，提醒商戶如違例可罰款50萬及監禁5年。勞工處指已聯繫僱主，促按法例及合約支付欠薪及補償。

 

「禁追租」已屆滿 月底2000食肆恐結業

 

　　「禁追租」的暫緩追租條例今年5至7月實施，3個月「保護期」已於7月底完結。香港餐飲聯業協會會長黃家和坦言，連鎖餅店結業是預期之內，業界上月已向政府反應情況，惟至今未提供任何援助，不排除本月底後，有約2,000間食肆因未能交租而結業。

 

　　稻苗學會榮譽會長黃傑龍指，疫下本港維持「孤島」狀態，業界不少需借貸或賣樓「用盡辦法」經營，上月已有食肆接獲業主追租信，部分更連帶高息追租，年利率達20至30厘，與政府當初政策原意背道而馳。

 

 

轉載自: 晴報

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