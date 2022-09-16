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16/09/2022

【消委會測試】人造牛油及塗抹醬 9成含致癌物1款超標

#致癌物 #人造牛油 #塗抹醬
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　　【晴報專訊】牛油是常用烹調食材，惟消委會檢視市面28款牛油發現，逾9成經高溫製作的人造牛油及塗抹醬含基因致癌物，其中1款更超出歐盟標準；1款脂肪塗抹醬亦驗出被列入世衞的致癌物。

 

消委會提醒牛油不適合高溫煎炒，如選擇以牛油作烹調，應選用無鹽牛油。

 

　　而天然牛油雖無驗出致癌物，但其反式及飽和脂肪酸較高易致肥，如進食1份腿蛋牛油多或菠蘿油，已佔成人每日攝取量20%至45%，建議「少食多滋味」。

 

　　消委會2至3月搜集市面28款牛油，結果發現，17款、即61%樣本驗出塑化劑，惟未超出歐盟標準。另在16款含植物油成分的人造牛油及塗抹醬樣本中，有高達94%、15款被驗出基因致癌物環氧丙醇，含量由每公斤60至1,500微克，其中脂肪塗抹醬「earth balance Original Buttery Spread」含量最高，超出歐盟每公斤的1,000微克上限。

 

常吃天然牛油 易增壞膽固醇

 

　　而在16款人造牛油及塗抹醬樣本中，有13款、即81%驗出有毒物質氯丙二醇（3-MCPD），由每公斤77至1,200微克，含量最高同為「earth balance」樣本，未超出歐盟標準，但長期攝入可損害腎臟功能、中樞神經，更影響雄性生殖系統。「雪印特級植物牛油」則檢出被世衞列入「令人類患癌」的基因致癌物苯並[a]芘，每公斤含0.8微克，但未有超標。雪印生產商指，廠商檢測結果並無苯並[a]芘。

 

　　測試顯示，12款天然牛油雖無檢出有毒物質或基因致癌物，但其飽和及反式脂肪酸均較植物牛油為高，可增血液中的壞膽固醇，影響心臟健康。以日常早餐的火腿煎蛋牛油多士為例，如以牛油塗多士，進食1份所攝取的飽和及反式脂肪酸，分別為9.9克及0.43克，佔成人每日建議攝取量的45%及20%，如改以脂肪塗抹醬塗多士，則分別下降至9.2克及0.09克，佔每日建議攝取量的42%及4%。

 

　　港人最愛菠蘿油，多以牛油作賣點，進食1份所攝取的飽和及反式脂肪酸，分別達9.7克及0.45克，佔成人每日建議攝入限量的44%及21%。

 

　　此外，單元不飽和脂肪酸雖可降低體內壞膽固醇水平，但過量攝取亦可致肥。測試發現，各款人造牛油及塗抹醬樣本的單元不飽和脂肪酸的平均含量，均較牛油高，「earth balance」樣本含量最高，每100克含34.3克。

 

兩成樣本 屬「高鈉」

 

　　另約20%、6款樣本達屬「高鈉」，即每100克含超過600毫克鈉，含量介乎680毫克至770毫克。以含量最高的「earth balance」為例，食用分量為14克，進食1份便攝入108毫克鈉，佔世衞建議約5%。

 

 

轉載自: 晴報

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