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16/09/2022

男疑涉賭債被綁架勒索360萬 遭撕票埋屍 警拘2漢疑謀殺今提堂

#綁架 #賭債 #勒索 #撕票 #打鼓嶺坪洋村
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　　【晴報專訊】一名51歲男子疑因欠債被人綁架後撕票，有人其後向死者家人勒索360萬元。警方前日拘捕2名疑犯，其中1人屬死者友人，疑牽涉賭債問題，並於昨在打鼓嶺坪洋村一間關帝廟附近山邊地下30厘米尋獲死者遺體，初步驗屍顯示死者已死去8至10日，胸口曾遭硬物刺傷，死因仍待進一步檢驗。

 

警方在坪洋村關帝廟附近山邊尋獲屍體，拘捕2名疑犯，其中1人被帶返現場重組案情。

 

　　2名疑犯暫被控一項謀殺罪，今日於粉嶺裁判法院提堂。

 

　　大批警員昨晨11時許於坪洋村關帝廟附近山邊尋獲一具屍體，部分屍身被混凝土覆蓋；法醫其後確認死者身份，鑑證科人員到場蒐證，其中一名疑犯則被帶到聯和墟及案發現場重組案情。死者親友一行約10人曾到場了解，死者胞弟更傷心流淚，有親友透露死者曾投資食肆生意，懷疑涉及錢債問題。

 

　　新界北總區高級警司（刑事）陳江明表示，上周一（5日）晚上接獲一名女子報案，指其51歲丈夫離家午飯後失蹤，同日黃昏收到不明來歷電話和短訊，聲稱其丈夫被扣留，要求償還360萬元，在多次聯絡丈夫不果後報警，新界北總區重案組連日追查後，相信事主已遇害。

 

左胸刺傷 被埋30厘米地底

 

警方在坪洋村關帝廟附近山邊尋獲屍體，拘捕2名疑犯，其中1人被帶返現場重組案情。

 

　　他指，警方前日（14日）早上在於聯和墟拘捕分別64歲和29歲本地無業男子，並在獲悉埋屍地點後，昨晨於坪原路關帝廟對出30米的山邊草叢尋獲死者屍體，當時他被埋於地底30厘米，上面蓋有水泥和沙泥；死者頭部和雙手均被膠布捆綁，左胸有用硬物刺傷痕迹，初步估計已死去8至10日，死因待確認，暫未尋獲兇器。

 

　　他又提到，死者失蹤當日下午曾自願登上其中一名疑犯汽車，涉案車輛案發當日也曾多次進出遇害地點，時間與法醫評估脗合，初步相信事主因欠債問題，當日被帶到現場進行交涉，期間被人用利器襲擊再埋於地下，之後有人乘機向其家人作勒索。2疑犯暫被控一項謀殺罪，今於粉嶺裁判法院提堂，稍後不排除加控勒索罪。

 

　　他透露，2名疑犯為同村村民，而死者與其中一人為朋友，又相信一部分欠款為賭債；至於是否涉及他人、債務和數額等均有待調查，不排除有進一步行動。

 

 

轉載自: 晴報

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