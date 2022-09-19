台東6.8級強震 至少1死43傷 威力如8顆原子彈

【晴報專訊】台灣台東縣繼周六（17日）晚發生6.4級地震後，昨（18日）午再發生6.8級地震，震央位於台東縣池上鄉，震源深度7公里，全台有震感，有專家指威力如8顆廣島原子彈。重災區花蓮至少造成1死43傷，玉里鎮一間水泥廠1人被壓斃；一幢樓房倒塌，被困4名居民一度被埋幸獲救；高寮大橋扭曲斷裂，3人連電單車墮橋；台鐵東里站月台雨棚崩坍擊中致部分列車出軌；赤科山山崩致道路中斷約400名遊客被困。台灣氣象局指，昨地震才是主震，警告未來兩天或出現5級餘震。

台東縣於昨午2時44分發生6.8級地震，由於周三是921大地震23周年，且餘震不斷，不少台灣民眾勾起當年恐怖回憶。花蓮昨多處出現災情，當地7,000戶停電，各地派遣支援隊赴台東救災，花蓮當局公布玉里、富里及卓溪今天停工停課，當地截至昨晚7時，至少1死43傷。

花蓮重災 水泥廠工人遭壓斃

玉里鎮酸柑大禹里一間水泥廠，一名工人進行集塵器拆卸工作時遭壓斃。而玉里鎮一幢樓下是便利店、樓上兩層是住宅的建築物亦倒塌，現場煙霧瀰漫，民眾尖叫走避，有私家車被壓着。4名店員自行擊破窗戶逃生，搜救人員救出被困房東夫婦和一對母女，他們意識清醒。

玉里鎮高寮大橋斷成多截，3名鐵騎士連車跌落20米深橋底，消防將他們救出，幸均沒大礙；東里車站月台部分雨棚崩坍，壓到一輛台鐵致其3節車廂脫軌傾側，車上20人安全爬出離開。赤科山發生山崩致道路中斷，山上無電及失去電話訊號，約400名前往觀賞金針花的遊客被困。

桃園市有室內羽毛球場天花倒塌，兩人被擊傷。(網上圖片)

桃園市有室內羽毛球場天花倒塌，閉路電視可見多名民眾在場邊休息，眼見天花板突如瀑布般「瀉下」落荒而逃，惟兩人走避不及被擊傷。

台東在前一晚才發生6.4級地震，兩次強震間發生77次餘震。昨午1時曾發生5.9級震；6.8級震後，至晚上7時30分期間出現48次小規模餘震。

前一晚「前震」 昨為「主震」

台灣氣象局指，6.8級地震才是主震，之前全部是前震，地震中心主任陳國昌解釋，過去有關地區沒發生大規模地震，直到前晚「突有一個破裂出現」引發6.4級強震，後續不斷產生破裂釋放能量，直到6.8級主震出現才一次大量釋放。他指，2018年花蓮地震也有類似情況，當時整個地震長達1個月，但認為今次不會這樣久，主因是其碰撞點在菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊內側，但強調目前仍不能排除有更大規模地震出現，只是機率相對較小。預期未來兩天內，仍可能出現5級以上大型餘震，以及規模3到4級的中小型餘震。

台灣氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋表示，6.8級地震威力等於8顆廣島原子彈，預計未來餘震恐達6.3級；他又指前震之後發生主震，全世界都有類似情況，日本311地震規模達9.1級，之前也發生過7.3級地震。

香港天文台指，台灣昨地震期間，接獲逾10名市民報告感到輕微震動，維持數秒。日本氣象廳一度向沖繩的宮古島、八重山地方發出海嘯注意警報，美國海嘯預警系統亦曾發出警報。