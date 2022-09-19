上半年詐騙佔刑事案4成 警設e-Hub一站式分析騙案

【晴報專訊】本港今年上半年詐騙案佔整體刑事案數目4成，市民藉警方網上報案室舉報的科技罪案和詐騙案，亦從2019年全年9,900多宗增至去年近2萬宗。警方今日起成立「電子報案處理分析中心」（e-Hub），冀在一日內轉介案件至相關部門。另警方上周五拘捕3名男女，涉與全港過去2個月約60多宗電騙有關。

警方成立e-Hub，黃嶔榮（中）指可協助整合調查資源。

警方電子報案處理及分析中心總督察黃嶔榮表示，詐騙案已成為本港主流罪案，警方分析顯示大部分科技罪案和詐騙案存在關聯性，但警方調查資源容易重疊，故警方籌組e-Hub「一站式」接收、分析及轉介相關案件，協助整合調查資源。

分析與其他案件有否關連

中心高級督察陳靜媚稱，警隊電子報案中心的「科技罪案及騙案」新報案版面會引導報案人提供更多案件相關資料，市民將可填寫收款人銀行戶口和交易詳情、虛擬貨幣平台和社交平台帳戶等資訊，且可填寫多於一名疑犯和交易資料，上載附件數目亦增至30件、合共25MB。

她續稱，在接獲報案後，e-Hub人員將聯絡報案人核實資料，再透過電腦分析資料是否與以往案件有關連，並將來自同一犯案源頭的案件轉介至同一隊前綫人員跟進。黃嶔榮指，新系統可於一日內完成相關分析，市民日後親身舉報詐騙案同樣會使用e-Hub作分析和分流。

警拘3人涉68宗電話騙案

警方拘捕3人涉電騙，並檢獲大量現金等證物。

另警方上周五在油麻地和九龍城拘捕2男1女，當中2人持雙程證，指他們涉嫌與過去2個月間68宗電騙有關，涉款約690多萬元。警方透露上月起收到10多宗針對長者詐騙案件，騙徒訛稱為其親友，且已改電話號碼，並聲稱因被捕要交保釋金，再相約事主親身交收款項，有人甚至上門收錢。警方呼籲市民多關心及留意長者情況，包括曾否提取大量現金，防止長者受騙。