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21/09/2022

喵坊不獲科技園續租 冀寬限3年 特首︰環保署已供地協助

#紙包飲品盒回收廠 #喵坊 #環保署
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　　【晴報專訊】本港唯一紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」位於元朗工業邨廠房，因不獲業主科技園公司續租，或面臨結業，最近獲新加坡招手落戶。特首李家超昨稱，環保署已主動聯絡提供其他土地協助，強調港府支持環保和回收業發展。

 

喵坊現時位於元朗工業邨廠房，被要求最遲明年搬走。（資料圖片）

 

　　「喵坊」稱最理想是科技園寬限2至3年，日後長遠能進駐預定2025年落成的屯門環保園。科技園回應指，雙方一直就不延續租約有共識。

 

　　喵坊位於元朗工業邨廠房佔地約0.2公頃，自2019年10月起營運，去年僅獲科技園續約一年，本月初更以土地目標和用途改變為由，要求他們最遲明年搬走，令他們大失預算，又指新加坡政府早前曾邀請他們到當地設廠，協助當地回收業發展。

 

　　特首李家超昨回應稱，環保署針對個別回收公司的租約完結，已主動接觸對方並提供協助，包括提供多處地方供申請營運，強調政府政策支持環保和回收業，重申環保園正招標，也有公司正營運不同環保設施，但因社會關注土地供應，政府需取得平衡。

 

葉文琪（資料圖片）

 

　　喵坊聯合創辦人葉文琪證實，環保署稱有3幅分別位於青衣、長洲及柴灣的短期租約土地可供使用，但未提供詳情，而環保園土地亦未招標。他強調，會研究有關土地是否合適，如合適一定考慮申請，惟要考慮是否需另建廠房、供電設備是否足夠等因素，重申最理想是科技園給他們有2至3年過渡期，令日後進駐環保園的紙漿廠做到無縫交接。

 

科技園：按需要提供寬限期

 

　　喵坊亦在facebook專頁強調，不會放棄回收工作，但指本港發展回收業的基石，是要有一個穩定且可長期使用的廠房用地，短期租約只會令業界不斷擔心租約到期，難為回收產業作長期規劃，強調會認真研究去海外發展，但亦希望保留本港回收網絡。喵坊又質疑，若不能延續，現時「綠在區區」會否須停收紙盒或要把飲品盒送往堆填區，而環保署斡旋下，若不能進駐環保園，是否只能提供園外地皮等。

 

　　科技園表示，喵坊中標時已向其明確解釋新定位的「創新園」長遠發展，故雙方同意3年租約滿後不獲延續，去年因考慮對方需更多時間尋找合適用地遷廠，故續約一年至今年底，強調將續與對方協商和提供支援，按需要提供寬限期讓對方遷廠。

 

 

轉載自: 晴報

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