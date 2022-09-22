史上最平綠置居 3屋苑逾4600伙 低至3.75萬首期上車

【晴報專訊】新一期逾4,600伙綠置居，將於下周四（29日）起接受申請，3個屋苑位於油塘、馬鞍山及粉嶺，面積介乎184至489呎。售價受整體樓價下調影響，較今年初定價低3.4%至5%不等，41折後最平入場費僅75萬元，創開售以來新低，付3.75萬元首期即可做業主。惟有委員及關注團體預計，因經濟不景，申請數字將回落至6萬、7萬宗，細單位恐再度滯銷。

新一期綠置居3屋苑

3個綠置居項目共提供4,693伙，分別為油塘高宏苑、馬鞍山錦柏苑及粉嶺清濤苑，以市價41折出售，折扣率及單位數目均創自2016年開售以來新高。單位面積介乎184至489呎，售價75萬至271萬元，於下周四（29日）至下月12日接受申請，預計今年第四季攪珠，明年首季揀樓。

預計第4季攪珠 明年首季揀樓

今次公布的最終售價，對比今年初公布的定價，平均跌3.4%至5%不等。以最平的錦柏苑184呎「納米盤」為例，由79萬元減至75萬元，減幅達5%，如承造95%按揭，首期可省2,000元，即僅付3.75萬元。而最貴的「樓王」、高宏苑489呎大單位，由286萬減至271萬，同樣減5%，承造按揭後，首期付13.55萬元，省約7,500元。

若家有長者及單身的申請者，分別有1,400個及500個配額；同時收緊轉讓限制，買家由以往2年不能以高於原價轉售予居二市場，現提高至5年；且5年後才可自行定價在居二市場出售；若要在公開市場轉售，則必須滿15年才能補價出售，較以往10年更高，與居屋看齊。

料申請數字回落 細單位恐滯銷

油塘高宏苑高層單位可遠眺海景；據房委會提供模型資料，A座各樓層的17室、223呎單位均設有露台。

今期最觸目的是位於市區的油塘高宏苑，共2座，提供最多2,021伙，樓高44層。項目臨近私樓鯉灣天下、油塘中心，步行約10分鐘即達油塘港鐵站，高層單位可遠眺三家村及鯉魚門一帶海景。惟19%單位為185至223呎細單位，據房委會提供模型資料，A座各樓層的17室、223呎單位均設有露台，廚廁並排非開門見廁，雖為開放式惟廳房呈正方型，方便擺放傢俬。

至於入場費最低的馬鞍山錦柏苑，提供3座，有8%單位面積僅184至185呎，45%單位為278至288呎，即逾一半單位面積少於300呎。項目位處港鐵大水坑站及恒安站之間，附近有購物商場，飲食及生活所需一應俱全。

公屋聯會社區主任黃家麒稱，今期售價有一定吸引力，但相信市民考慮疫情及經濟前景，料影響購買意慾，估計申請數字或回落至6萬至7萬宗。房委會資助房屋小組成員梁文廣指不少綠表人士望「細屋搬大屋」改善生活環境，細單位恐再滯銷，認為房委會設計單位時有必要調整細單位比例，增大單位供應。