首7月電話騙案增62% 假冒衞生署電騙213宗涉款2.3億

【晴報專訊】電話騙案日趨猖獗，冒充衞生署職員行騙更成新趨勢。警方指今年首7個月共接獲956宗電話騙案，較去年同期增62%，當中569宗涉假冒官員，損失達4.5億元；今年2月第5波疫情高峰下，更出現假冒衞生署職員的電話騙案，期內共錄得213宗，佔假冒官員騙案約4成，損失金額共約2.3億元。

衞生署指有騙徒試圖冒充疫苗接種計劃的查詢電話，強調署方不會以預錄語音訊息致電市民。

梁小姐7月初接獲自稱衞生署職員來電，點名指她違反防疫條例；之後電話轉駁至「廣東市公安局」，指她涉內地騙案。

梁小姐7月初接獲自稱衞生署職員來電，點名指她違反防疫條例，但可為她證明清白，之後電話轉駁至「廣東市公安局」，職員又指她涉及內地騙案，要求她提供銀行戶口資料進行「資產審查」，她不虞有詐和盤託出，惟數日後發現戶口存款被清空。

衞生署來電 非預錄語音

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，冒認衞生署人員行騙情況嚴重，批評騙徒手法影響市民對衞生署來電的信任度，強調署方只會就確診者流行病學調查、密切接觸者追蹤、進行執法和回應查詢時才主動聯絡市民，職員會提供資料供核實身分，且不會要求市民提供敏感的個人或財務資料，更不會以預錄語音訊息致電市民，籲大眾有懷疑應核實來電者身分。

警方指，過去一個月就386宗騙案拘捕173人，年紀最小僅13歲。警察臨床心理學家胡展鵬稱，騙徒看準市民擔心疫情的心理，藉不同「心理戰術」迫使受害人做出非理性行為，受害人會出現很多負面情緒和心理問題，嚴重者更會自尋短見，籲親友應多加關心、諒解和支持。