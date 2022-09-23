再拘3醫生涉濫發近萬「免針紙」 22「顧客」亦墮法網

【晴報專訊】警方昨再拘捕3名私家醫生涉濫發「免針紙」，其中在柴灣行醫的59歲男醫生共發出6,600張，單月曾發3,000張，即日均達百張，每張收費高達3,000元；另2人各發約1,300張。警方亦首次拘捕涉購買「免針紙」者共22人，涉早前被捕的2名醫生，包括元朗女西醫，她被發現曾簽發逾1.4萬張。

醫衞局局長盧寵茂強調，社會應譴責有關行為；醫委會委員蔡堅指，若接獲投訴，會方可不待刑事調查完結才跟進，以往曾有較嚴重的濫發病假紙案例被停牌。

於柴灣行醫的被捕男醫生，每張免針紙索價高達3,000元。

警方就濫發俗稱「免針紙」的新冠疫苗豁免接種證明，月內共拘捕5名私家醫生。港島總區署理警司盧彥霖指，警方接線報指一名在柴灣某商場執業的59歲王姓男醫生，涉濫發免針紙，初步調查在2至6月曾發逾6,600張，單月高峰發3,000張，即每日發百張，絕不尋常，疑無遵守衞生署指引。

另62歲男醫生及51歲女醫生，分別在元朗及天水圍行醫，涉2月到本月期間，分別發出1,365張及1,399張，單日曾發66張及152張免針紙。消息指，3名被捕醫生分別為王秉亮、殷錦新及林定儀。一名與殷同名的醫生曾因展示美容治療推廣訊息，被醫委會裁定專業失德。

盧寵茂指社會應譴責 醫護團體和應

警方本周二在油麻地拘捕西醫戴港盛涉賣免針紙，當日有8名病人在診所被捕；另14人涉光顧月初被捕女西醫蔡淑梅，後者涉發逾1.4萬張免針紙；被捕醫生及病人均涉串謀詐騙。

對會否逐一調查逾2萬名涉「購買」免針紙的「顧客」，新界北總區署理高級警司張文俊指，警方在資源許可下盡量全面調查。消息指戴港盛已被控不誠實使用電腦，今日提堂。

盧寵茂昨晨稱，醫生應按當局發出的準則及臨床判斷行事，對有人違反操守極度失望，社會應予以譴責，相信法律及專業層面都應有處分，醫委會有需要時會跟進。醫療衞生界立法會議員林哲玄及前食衞局局長高永文聯同10個醫護團體發聲明，譴責行為嚴重背離醫護應有道德和責任，不應擁行醫資格。

衞生防護中心總監徐樂堅指，疫苗開打近2年，真正因醫學理由不宜接種者極少，警方會調查相關醫生有否核實病人情況。傳染病處首席醫生歐家榮稱，一直有監察豁免書發出數量，若有異常會跟進，但無硬指標。

有人圖以500元 誘接種中心醫護發假證明

醫委會委員蔡堅指，只要有人投訴，醫委會可不待刑事調查而先作聆訊及處分，以往有較嚴重的濫發病假紙個案被停牌；坦言今次涉及病人數目和收費，比濫發病假紙更誇張，但為免未審先判，拒評論處分安排；又建議免針紙統一由政府發出。



另卓健醫療證實，一名市民本月21日在林士德體育館疫苗接種中心打針時稱自己有心肌炎，以500元利誘醫護助發接種證明，醫護著其先諮詢醫生，市民隨後離去，個案已上報當局。