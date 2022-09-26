  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

26/09/2022

今起入境「0+3」 國泰下月加開逾200航班 港人搶遊日機票貴逾5成

#復常 #入境檢疫 #0+3 #旅遊 #日本 #檢疫酒店 #疫苗通行證 #通關 #自由行 #國泰航空
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】本港今起邁向「復常之路」，入境檢疫措施放寬至「0+3」，加上日本下月11日起恢復免簽證自由行，不少市民即搶機票「返鄉下」。有市民預算5萬元到東京爆買，直言會不戴口罩「大解放」。惟有人反映票價「浮動」，部分旅行社出團機位仍未確定。據航空公司網站，如計劃10月飛東京，票價較疫前漲價逾50%至1倍，部分航班已沽清，最快11月才能出發。旅行社料航空公司最快下周才加班。國泰指，擬下月加開逾200對往亞洲及長途航點航班，包括東京及大阪。

 

不少市民昨到旅行社查詢旅行團及自由行套票

 

　　港人旅遊熱點日、韓、台、泰等地陸續放寬入境政策，本港今日起終放寬入境檢疫期為「0+3」，更取消上機前核酸檢測，改為24小時快測。東瀛遊位於旺角銀行中心分店，昨有數十人排隊查詢旅行團及自由行套票。李氏夫婦報名參加10月底的7日東京團，2人共約3萬元，他笑言十分興奮，「等咗好耐啦，終於可以飛，要大解放唔戴口罩」，預算以5萬港元掃貨兼豪享美食。

 

終可飛東京市民：要大解放唔戴口罩

 

　　計劃11月到大阪看楓葉的譚小姐則說，日前查看網上機票價「升得好快」，來回索價6,000多元，故索性到旅行社查詢自由行套票會否較優惠；張小姐早於本月中以逾2.3萬元買10月底的2人自由行套票，惟昨決定退款，因旅行社至今未能確認機位，擔心屆時未能出發，故退款再自行購買機票。

 

　　本報昨午查看10至11月飛東京的機票，國泰、香港快運、香港航空均有機位，但每日航班僅1至2個選擇，且尚餘小量機位，票價較疫前漲價逾50%。以國泰為例，10月底出發玩一星期，只有1個航班選擇，票價為7,332元起，且顯示僅剩4個位；而香港快運則並非每日都有航班，平均售5,000元起；全日空昨午尚有小量機位，售8,700元起，至傍晚即沽清，11月才有航班出發，但票價回落至逾5,100元。

 

　　而各航空公司飛台北、南韓首爾、泰國曼谷等，均未有明顯搶票情況，香港快運則最快要下月11日才有航班飛首爾，票價為2,500多元起。

 

航空公司運力 下月僅疫前10至20%

 

　　縱橫遊行政總裁袁振寧表示，過去2日接獲逾千宗查詢，近400人報名，跟團及自由行各佔一半，逾90%人去日本。但他指，航空公司運力未恢復，下月的運力僅及疫前的10至20%，故機票已漲價50%至1倍，但相信1至2周後，航空公司會調整加航班。

 

李生與太太參加10月底東京團，預算以5萬港元掃貨兼豪享美食。

 

 

　　東瀛遊執行董事禤國全稱，以東京為例，航空公司由以往每日、每個地點設3至5個航班，現減至每周各3班，直言上周五單日已接獲逾百人報團，「有生意但機位不足都無用」。永安旅遊副總經理馬世文亦指，因機位不足，令短期內報團人數未能恢復至疫前，要待航空公司加班才能加團。

 

　　國泰指，重建運力需時，擬下月加開逾200對前往亞洲及長途航點的航班，包括43對及50對往返東京及大阪的航班；11月起恢復每日往返東京的航班，並於12月起提供每周4班往返札幌的航班。

 

 

下一頁: 檢疫酒店退款 料需時逾兩月

 

轉載自: 晴報

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#復常 #入境檢疫 #0+3 #旅遊 #日本 #檢疫酒店 #疫苗通行證 #通關 #自由行 #國泰航空

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk