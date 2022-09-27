英鎊急挫港人受惠 升學8折買樓75折

【晴報專訊】英國新首相卓慧思上任後公布半世紀以來「最強減稅」方案後，英鎊暴跌，兌美元昨一度低見1.035創歷史新低，兌港元跌至8.14。有找換店昨開舖3小時，即兌清所有英鎊。有升學顧問指，英鎊跌變相令升學學費「打8折」，料今年收生升15%；地產代理亦稱，匯率跌及退稅優惠，等於75折買樓，原1,000萬港元樓可慳近250萬港元，成投資良機，近日查詢量增30%，每周達40宗成交，加上「0+3」將刺激港人親赴英置業投資。

英鎊匯價連日下跌，不少港人立即兌換作旅行之用。

英鎊兌美元匯價連跌5日，昨一度挫逾4%，見1.035歷史新低，英鎊兌港元一度跌至8.14，截至昨傍晚最新報8.42。油麻地「飛鳥找換店」負責人劉先生指，昨開舖不久已有30至40人兌英鎊，人均兌1萬至3萬港元，用於旅行或移民，首3小時已兌清其店內所有英鎊，要「先到先得」或需待翌日才可取款；而尖沙咀的CAPITAL EXCHANGE LIMITED負責人李小姐亦稱，昨有約10人兌換英鎊，人均兌10萬港元內，多用於旅行。

料今年收生 升10至15%

下月將舉行英國升學展的英識教育，其執行總監陳思銘表示，受惠於英鎊大跌，學費等於「打8折」，升讀大學由原本每年約30萬港元減至24萬港元，現已有近500人報名參加升學展。他說，移民潮下，去年收生人數按年升1倍，達1,300人，相信今年穩步升10至15%。他續指，縱然英國樓價升10%，近日有近40名家長查詢英國置業，多集中在倫敦，約300萬港元或以上一房單位。

博華海外升學中心資深教育顧問鄭名凱亦指，到英國升讀大學，學費佔總開支達60至70%，每年約1.8萬至2萬英鎊，以往每年需花18萬至20萬港元，現變相減學費，每年慳近3萬至4萬港元。他說，下月其公司舉辦升學展，因英鎊跌，原為升學淡季，現一反常態，已有300至400人報名，料今年收生增長10至15%。

利嘉閣海外物業及投資移民部董事王保衡稱，匯率跌及退稅優惠，現於英國買樓等於75折，以原本1,000萬港元樓為例，現可慳近250萬港元。他說近1至2周查詢量增30%，每周有多達40宗成交，主要為投資客，鍾情曼徹斯特300多萬港元單位，或倫敦市中心的逾1,000萬港元單位；自用人士則多買臨近校區600萬至1,000萬港元的獨立屋。

抵港「0+3」 親赴英買樓

中原地產營業董事許大衞亦指，因建築成本及通脹升，「發展商每次開價都貴5至10%」，惟匯率跌對市場有正面作用，每日均接獲數十宗查詢，主要為倫敦及著名校區Surrey等地點，40萬至100萬英鎊單位或獨立屋，更明言部分港人已預告因入境檢疫放寬至「0+3」，短期內會親赴英買樓，毋須再「隔山買牛」。

港入境限制未解除 英校轉往新加坡招生

本港昨起放寬入境檢疫至「0+3」，惟陳思銘指，以往每逢10月舉辦的升學展，有30至40名英國私立學校代表會親赴港即場招生，但疫後已改為網上面試，有代表表明，除非本港撤除所有入境限制，否則不會訪港，更已轉往新加坡、馬來西亞、非洲等地招生。

他引述英國名校Mount Kelly招生總監Vanessa指，本港入境措施仍嚴苛，收生官若不幸在港染疫，需被強制隔離至少7日，影響及後行程及學校下年度收生安排，故不少英國寄宿學校及預科書院已變陣，計劃到訪新加坡及馬來西亞，甚至非洲等地區招生，並引述Oxford International College（OIC）首席教育總監Yasmin Sarwar指，全球各地已恢復面試，但本港仍處於停擺，相信未來更多學校會在其他亞洲或非洲城市招生。

陳憂長遠或影響本港的收生比例，新加坡學生學歷優質，加上英語為其母語，教育及人脈亦國際化，成不少英國學校首選，「香港學生好叻，無理由因入境限制而輸給新加坡」。