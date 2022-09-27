公院視像診症兒童無份 家長急症室苦等 私醫相關服務求診最多增6成

【晴報專訊】疫情下視像診症成新興服務，多間私家診所指，在近月疫情高峰期，兒童求診急增2至6成；惟公院卻無提供兒童視像診症服務，有關注組織指基層家長需在急症室苦候7、8小時求診。有專家解釋兒童病況轉變快，染疫後無法用抗病毒藥，故相關服務在公院的優次才較低。

疫情期間多間公院急症室長期爆滿，不少病人需等候多時才可求醫。（資料圖片）

醫管局亦稱，考慮到18歲以下人士的臨床治療需要，指定診所會預留名額予幼稚園及小學生。

第5波疫情至今，已造成9名11歲以下兒童死亡，惟公院遙距診症不包括18歲以下兒童，他們一旦染疫便需「實體」求診。社協副主任施麗珊指，疫情高峰時，指定診所預約電話常「打唔通」，有基層家長與子女在急症室「等足7、8個鐘」始能求醫。

憂子女有嘶哮症 錄音予醫生聽

私家視像診症需求因而急增。兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工指，不少家庭由「大人先中招」，怕波及小孩，故循視像尋求醫療意見，「部分人擔心赴公院求醫時，子女會被隔開治療，無法陪伴在側。」他透露，尚至醫療視像會診量於8月下旬攀升，較之前多2成，「有家長怕子女有嘶哮症，會錄音給醫生聽呼吸聲；我們會診時會教家長為孩子數心跳和呼吸，及查看呼吸時肋骨間有無凹陷等，有懷疑便要送院。」

匯兒兒科指9月首星期，增加了3、4成人視像求診。（匯兒提供）

匯兒兒科醫務中心、匯兒心理健康及發展評估中心醫務總監陳欣永指，8月起視像診症趨升，9月首星期更多3、4成人求診，以幼稚園生佔最多，多屬咳嗽、發燒，最年幼僅1個月大，「家長不想BB入院，寧願每日視像監察。」另部分個案出現嘶哮症前期症狀，幸診所有送藥服務，病童服類固醇半日至1日已無礙。他指，不乏病童發病初期出現高燒，但神智清醒，家長為求安心，故以視像求診。

卓健醫療西醫醫務總監劉宇揚指，多數視像求診的兒童為12歲以下，8月求診量較7月增近6成；成人求診亦多25%，大部分有上呼吸道感染病徵。港怡醫院亦指，8月及9月視像診症個案中，兒童佔5%，大多是快測陽性或懷疑個案；整體視像診症需求增，9月首7日的個案已等同8月總數38%。

梁子超：兒童病情變化快 優次較低

對於公院沒有相應服務，呼吸系統科專科醫生梁子超指，因兒童病情變化較快，且大部分抗病毒藥不適用，不像長者及免疫力低人士可通過視像診症加送藥服務盡快控制病情，故優次較低。港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華認同，向兒童提供視像診症可減輕急症室壓力，但需待局方視乎個別部門人手作安排。

醫管局表示，截至9月13日，8間指定診所已診症逾18.1萬人次，9成人在18歲以上；遙距診症則支援近3.2萬人次。局方強調，考慮到18歲以下兒童及青少年臨床需要，指定診所已預留名額予幼稚園及小學生等較高風險病人，關愛預約專綫亦可協助預約，日後會按需要調整服務，包括使用者適用年齡。

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