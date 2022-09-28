「安心」增同行者針卡 最多存8張 便利長幼殘疾人士

【晴報專訊】兒童疫苗通行證本周五（30日）起實施，5歲以上兒童出入指定處所，須最少打1針。「安心出行」昨升級至3.4.3版本，「加入同行人士」功能，1部智能手機最多可儲存8人的針卡，方便4類人士即15歲或以下、65歲或以上、殘疾人士及獲政府認可人士的照顧者「同步掃碼」。

當局強調「同行者」功能旨在方便市民；因「安心」非實名制，不會自動核對針卡資料。

惟本報實測發現，同一針紙可儲存於不同「同行者」名下，變相助長盜用他人疫苗證明入處所。餐飲業界指，驗證掃描器無法顯示針卡資訊，冀刑責由持有人而非處所承擔。

本周五起「疫苗通」要求降齡至5歲幼童，最少需打1針，才能出入指定處所；至11月底須齊2針。港府推算5至11歲群組中，88%兒童本周五當日符新規，但仍有約5萬無針童不符合。因幼童或無個人手機，「安心出行」昨起加入新功能，照顧者可通過「加入同行人士」針卡，在同一部智能手機內，最多儲存8人針卡資料；同行者行蹤不會記錄在程式內；照顧者亦可循紙本或醫健通等出示親友針卡。

1張針卡 可存於多個同行者名下

助理政府資訊科技總監張宜偉昨提醒，現僅允許15歲或以下、65歲或以上、殘疾人士及獲政府或政府授權機構認可人士，將針卡儲存於他人的「安心」中；其餘市民須以獨立「安心」儲存針卡。他指，同一張針卡可「無上限」儲存於多部手機，以便照顧者轉換時，兒童等可跟隨出行；另系統可按8人針卡狀態，各自「框出」藍碼、黃碼或紅碼；處所使用的驗證二維碼掃描器亦已同步更新。

但本報實測發現，因「安心」不能識別重複針卡，同一張針卡可於同一部手機內，反覆儲存為不同「同行者」的針卡，形成漏洞，變相令有心人更易盜用他人針卡進出處所，逃過疫苗通要求。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，因食肆掃描器只能識別針卡是否「綠剔」，無法核實客人身份是否與針卡相符，只能盡力堵塞漏洞。但他相信，政府會仿照紅黃碼做法，當出現問題時，刑責應在客人而非食肆。他續指，因多人針卡可「同掃」，料更省時方便。社協幹事施麗珊指，基層家庭非人人有手機，「共用安心」未解決兒童及長者的出行困難；加上食肆恐麻煩，對使用實體針卡諸多留難。

醫衞局：市民須自律 違規涉刑責

醫衞局回覆指，「同行者」功能旨在方便市民，因安心出行非實名制，故不會自動核對針卡資料，需靠市民自律。惟當局會加強巡查，若發現有人違規盜用他人針卡，需負上刑責。按警方過去的執法行動，使用他人針卡，可被控行使虛假文書罪，一經定罪，可判囚14年。