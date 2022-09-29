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29/09/2022

中小學點人頭再減36班 小一今學年最少共縮60班

#學童 #教育局 #縮班
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　　【晴報專訊】適齡學童持續減，加上移民潮，教育局本月中到學校「點人頭」後，最新結果是公營小學新學年減14班小一，中學亦少了22班中一，縮班數字按年增57%；若連同早前核准開班數字，小一按年最少縮減60班。教育界對縮班不意外，有校長呼籲，局方應再下調每班人數，以便照顧弱勢學生；有資深教師質疑，當局以「商界思維」考慮問題，只會令殺校危機延續。

 

教育界盼教育局可凍結班別數目1至2年，避免「殺校」。（資料圖片）

 

　　教育局點算實際在學人數，昨發信通知所有須調整本學年班級結構及教職員編制的學校，相對年初批核的2022/23學年總班數，公營小學共減少14班小一，而公營中學則減22班中一，共減36班；而去年小一及中一共減23班，意味今年減班再增57%。另本月出版的《小學概覽》顯示，官津小學整體小一比上學年淨減46班，而新學年開班數再少於核准班數，意味小一按年最少減60班。

 

　　學界早前已多次呼籲局方盡早正視及設法解決縮班問題，當局昨稱，核准班數受多項因素影響，包括適齡學童人口整體變化及學生人口流動，包括搬遷、轉校以及移入或移出本港的學童人口等，又重申學生人口未來持續下降是不爭事實，面對結構性問題，會與學界共商如何達致「軟着陸」。

 

教育界不意外 促暫降開班門檻

 

　　津貼小學議會主席胡艷芬表示，減幅屬預期之內，幸未有學校要「殺校」，促局方全面落實小班教學。直資學校議會主席陳狄安亦指，移民潮下，減班數屬預期內，但相信屬短暫影響，冀局方應學界建議，凍結班別數目1至2年，待人數穩定後才決定行動。

 

　　教育界立法會議員朱國強直言，業界已透過不同渠道表達意見，但形容局方「似乎行動上無改變」，惟問題導致學界士氣低落，學校要各出其謀保收生，建議暫降低開班門檻，並減少每校叩門位，避免收生較差的學校「雪上加霜」。

 

　　教育局曾在2019年降低開班門檻，目前小一至小四每班最少24人，局方強調有關開班準則寬鬆，再放寬恐損教育質素。

 

教師批教局商界思維 難解決問題

 

　　慈幼會伍少梅中學校長李建文指，減班學校一般主要錄取弱勢學生，如有特殊學習需要、新移民或少數族裔等，教師花心力遠比成績較佳的學生多，甚至要說服家長與學校合作。他稱，凍結師生比不涉增加資源，但能讓教師更好照顧同學，建議可按地區或短期需要調整。

 

　　有資深教師質疑，教育局未有改變「商界思維」，「覺得收生多寡，跟辦學好壞有關」，惟收生問題或因學校硬件落後，且社會往往用文憑試成績判斷學校質素，結果忽視有學校用心照顧能力較差的學生。他希望，局方起碼可提供彈性，讓學校拋出方案解決現有問題，一如早年教協曾提出小班教學方案，令收生問題得以解決。

 

 

轉載自: 晴報

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