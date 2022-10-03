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03/10/2022

匡智松嶺二校學生疑受虐 長期紥手外套笠頭 警重案組調查

#虐童 #特殊學校院舍 #大埔匡智松嶺第二校 #教育局 #匡智會 #重案組
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　　【晴報專訊】繼童樂居及保良局院舍後，再有特殊學校院舍爆出疑虐兒事件。大埔匡智松嶺第二校有學童疑曾被長期紥手、口水肩蓋臉、甚至用外套笠頭，有流出的片段更清晰聽到兒童哭喊聲，但職員仍無動於衷。警方指，8月底接到家長報案，指有4名學生曾於2014年到今年被不恰當對待，暫未有人被捕。相關辦學團體匡智會及教育局均稱，會嚴肅跟進。

 

松嶺二校有學童疑曾被長期紥手、口水肩蓋臉及外套笠頭。警方指，8月底接到家長報案。

 

　　有弱智人士家長坦言，即使約束手段獲家長同意，實際執行或偏離指引。有議員稱，先後爆出多宗同類案件，憂業界存在不當的工作文化，建議當局即時採取行動「止血」。

 

松嶺二校有學童疑曾被長期紥手、口水肩蓋臉及外套笠頭。警方指，8月底接到家長報案。

 

　　松嶺二校是嚴重智障兒童學校，有家長投訴，該校一名學童因會用手「篤」自己，被紥手約束，但家長在今年5月發現其前臂又紅又瘀，遂在6月報警。而虐兒事件恐早在2014年至2015年已有發生，當時該校有學童因發脾氣，被教職員用外套笠頭，另有學童曾在午休時離座，卻被老師按頭，又用口水肩用力蓋臉。

 

網片熱傳叉額扯手 學童慘哭

 

　　昨晚有傳媒再披露多條相關短片，可見有學童曾被2名職員聯手按在枱上，期間無視學童掙扎，亦有學童被人用手叉額頭及用力扯手，有片段甚至聽到學童淒慘哭喊聲，但職員似乎視若無睹。

 

　　警方回應稱，今年8月24日接獲一名44歲女子報案，疑在2014年至今年6月期間，在大埔頌雅路一學校內有人不恰當對待其兒子及另3名學生，現年介乎15至22歲，案件由新界北總區重案組接手調查，列「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，暫無人被捕。

 

匡智會：約束措施 家長同意

 

　　教育局則稱，早前收到多宗涉該校行政失當及學校人員不當處理學生的投訴，已責成辦學團體及學校嚴肅跟進，並向局方提交調查報告，得悉警方正跟進部分個案，暫不宜評論。

 

　　匡智會表示，個別學生需要個案管理治療，例如有人無法控制情緒及有嚴重自傷行為，而需佩戴海綿軟墊手套，強調措施是經醫生建議及家長書面同意才會實施；另有學生是應家長要求而佩戴口水肩，以免衣服經常弄濕。會方稱，有關匿名投訴已交警方調查，會全力配合，強調不能接受任何人不當對待智障人士，如有發現定嚴肅處理。

 

　　嚴重弱智人士家長協會前主席李芝融直言，就算約束手段獲家長同意，職員或無詳細解釋，家長未必知道危險，使用約束物的指引，亦要求定時檢查，惟實際往往未必有執行，事件中口水肩蓋臉的行為有窒息風險，絕無法接受。

 

勞福局局長孫玉菡稱，保良局院舍涉虐兒，已要求提交報告。（資料圖片）

 

　　自去年童樂居事件引起全城震驚，到上周保良局院舍亦被揭涉虐兒行為，勞福局局長孫玉菡昨稱，保良局事件正是社署因應童樂居事件檢討提出的新巡查辦法，透過翻看閉路電視片段而發現，已要求保良局提交報告。

 

　　社福界立法會議員狄志遠擔心，連串事件或反映虐兒在業界已習以為常，籲教局及社署即時要求社福機構自行調查過往有否發生同類事件，同時提醒及加強培訓員工的情緒管理技巧，挽回公眾信心。

 

 

轉載自: 晴報

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