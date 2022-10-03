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03/10/2022

「0+3」實施1周 入境「黃碼」陽性者僅佔1%

#0+3 #人境檢疫 #肺炎疫情 #黃碼
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　　【晴報專訊】「0+3」檢疫今實施1周，疫情持續向下，昨多3,569人染疫。據本報計算，自上周一推行「0+3」後，在機場截獲陽性旅客，佔同日抵港者約2%至3%；而抵港「黃碼」人士（即抵港首3日）陽性比率則約佔1%。有專家指，入境旅客風險與社區患者相若，實施「0+0」未必令感染升，且現時社區「易感染人口」極低，是開放良機。

 

（資料圖片）

 

　　港府上周一（26日）起推「0+3」。衞生署指，截至前日（1日）有764名陽性旅客在機場截獲；換算佔同日抵港者1.99%至3.09%；另266名持黃碼的旅客陽性。據入境處統計指，同期每日有5,348人由機場入境，即日均分別有127人和44人在機場或黃碼期間陽性，佔比為2.4%和0.82%；按總風險推算，日增171名旅客染疫，佔入境者約3.12%。

 

　　且「0+3」實施後，旅客「出多入少」，機場過去6日有逾3.2萬人入境及逾4萬人出境，較上周同期多9.5%和20.9%。

 

專家︰「易感人口」不多開放好時機

 

　　感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，近期每日有約200多宗輸入個案，與數千名本地患者相比，比例仍低，且未聞入境客重症增，理論上未增本港醫療系統負擔，建議再觀察1周，若數據一致，更有信心放寬「0+0」。呼吸系統科專科醫生梁子超指，「0+0」及「0+3」均允旅客免檢疫入社區，風險差別極少，且參照新加坡及英國經驗，本港剛越過感染高位，即經自然感染後群組免疫力仍高，「易感人口」不多，正是開放時機。至於海外出現新變種，梁指暫未見出現「一周內翻倍」的感染，不用太擔憂。昨日多6人病逝，年介60至99歲，4人未齊針。4院舍4人染疫，9人撤離。

 

 

轉載自: 晴報

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