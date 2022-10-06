8大傑青誕生 無國界醫生陳詩瓏獲殊榮 用心與病人溝通相處

【晴報專訊】新一屆十大傑出青年昨出爐，今年選出8位得獎者，來自醫療、體育及商業範疇，包括東奧4名獎牌得主張家朗及乒乓女團3女將；而去年曾獲香港人道年獎、曾加入無國界醫生的威院外科醫生陳詩瓏，及疫下參與成立首個智慧醫院指揮中心的伊院神經外科顧問醫生麥凱鈞也同獲殊榮。

陳詩瓏稱：「社會上各人都有自己的崗位，我利用好自己做手術的專長，其他事就交給其他人負責。」

2人均希望找回從醫初心，留守公院為香港市民效力，陳詩瓏更坦言：「醫生不是要救活每一個人，更要在病人最難過的時候陪伴他」。

8位傑青中，4名東京奧運獎牌得主囊括一半席位，包括「劍神」張家朗、3名銅牌得主乒乓球港隊成員李皓晴、杜凱琹、蘇慧音。年僅25歲的張家朗直言，自己性格「唔輸得」，輸了比賽會發脾氣，不少朋友形容他為人固執，但放在運動上則是優點，「自己輸多過贏，但只要堅持不放棄，一定可捲土重來」，寄語年輕人要永不言敗，「付出了不等於有結果，但付出了自己不會後悔」。

伊院麥凱鈞 堅持留守服務市民

伊院神經外科顧問醫生麥凱鈞

2名均任職公院的外科醫生陳詩瓏及麥凱鈞亦榮登傑青，其中陳詩瓏更身兼多職，8年前為找回從醫的初心，更毅然加入無國界醫生行列。她哽咽憶述，一次參與也門的前線救援工作時，與一名年僅13歲無父無母的男孩見過3次面，「第1次是輕傷，第2次他誤踩地雷要截肢，第3次他已經身中多槍，搶救無效」。她因此曾質問自己「存在的意義」，「或許他需要的不是一名外科醫生，而是一個好的政府」。

但時至今日，她終找到答案，「社會上各人都有自己的崗位，我就利用好自己做手術的專長，把其他事就交給其他人負責」，亦因第三世界的經歷，讓她重新找回初心。公院醫生人手不足，且患者多，「工廠式」睇症人所共知，「往往3分鐘睇一個症，但病人可能已經等了2年」。但她現在更珍惜與病人用心溝通及相處，「醫生不是要救活每一個人，而要在病人最難過的時候陪伴他們，走過最後的人生旅程」。

另一名醫生麥凱鈞，在第5波疫情令他經歷前所未有的衝擊，伊利沙伯醫院被改為定點醫院，他形容每日面對床位逼爆，既擔心染疫，亦要冷靜地領導團隊醫治患者。為加快病床流轉，他2星期內協助成立首個智慧醫院指揮中心，推動視像診症等，他說「香港是我家」，自己從醫的初衷是服務市民，而公院可服務最多的市民，未來會堅持留守。

檢測承辦商創辦人擬收益用於癌症檢測

「相達生物科技」創辦人 招彥熹

政府認可檢測承辦商「相達生物科技」的創辦人招彥熹，則成為今屆全球十大傑青之一。他感激父母供他赴美升學，追尋科學家夢，「否則不會有此成就」。2017年他全家回流，他說，慶幸決定回港，認為不少人將公司遷至新加坡是短視，「香港後發力好強」，計劃將疫情以來所得的收益，應用在癌症檢測上。