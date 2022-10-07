積金局「追數」大增34% 餐飲業欠供重災

【晴報專訊】疫下餐飲業備受防疫措施打擊，積金局指今個年度首5個月向僱主發出逾14.5萬張付款催繳通知書，每月平均較疫前升34%，餐飲業成重災區。

積金局主席料未來拖欠供款情況持續，將優化通報機制，強制受託人收到及處理供款後，每月要發電郵通知計劃成員。凱施餅店日前被爆拖糧及拖欠強積金，公司昨承認因財務問題，部分員工8月份未出糧，望本周內發放。

凱施餅店被指拖欠8月強積金供款及部分員工薪金

逾40年歷史、全港擁56間分店的凱施餅店，被爆拖糧欠薪。凱施昨發聲明承認，疫情對公司經營造成打擊，因財務安排，部分員工8月份工資未及時如期發放，承諾本周內悉數發放。積金局日前亦指凱施拖欠8月強積金供款共76萬元，涉約580名員工。酒店及餐飲從業員協會秘書處梁小姐指，由於員工發現公司欠薪及拖糧，始查看強積金戶口，竟發現沒供款，再向積金局求助。現約70%員工已出糧，剩餘欠薪望能在本周內發放。

凱施餅店認拖糧 稱本周內發放

積金局昨表示，受疫情及經濟不景影響，因僱主拖欠供款而發出的「付款通知書」連續3年上升，2021/22年度共發出31.75萬張，較2019/20年度的26.11萬張，增22%；本財政年度首5個月、即4至8月已發出14.59萬張，即每月平均發出近3萬張，對比2019/20年度的約2.1萬張，升達34%，按年亦增15%。

除發出付款通知數外，局方會透過僱員投訴及受託人報告個案介入，以追討欠款，今年度首5個月、即4至8月成功追討6,900萬元，涉4.26萬名僱員。

拖欠情況料持續 局方將優化通報

積金局主席劉麥嘉軒

積金局主席劉麥嘉軒表示，疫情打擊不少行業，預料經濟環境欠佳，未來拖欠供款情況持續，尤其餐飲業。她指，局方將優化供款通報機制，強制受託人收到及處理僱主供款後，每月要以電郵通知計劃成員，並在年底前延長顧客服務熱綫時間，相信明年中起推出積金易平台後，局方會直接收到欠款報告，毋須待受託人確認，加快調查及追討。她預告，明年6至8月，共有5個受託人會率先加入平台，涉約1.6萬名僱主及約25.1萬名僱員。

香港餐飲聯業協會會長黃家和說，過去近3年本港零遊客，且受制於防疫措施，「租金、人工、貨錢、水電費等，10個煲得6個蓋」，現有傳年底前實施「0+0」，業主未有趕絕租客，部分容許分攤數月交租或平均減租15%，望盡快取消部分防疫措施，令業界可捱過去。勞福局局長孫玉菡稱，法例為打工仔提供安全網，包括可向勞工處求助，及申請破欠，積金局亦會按法例追究。

另積金局「積金好僱主」今年接獲1,924宗申請，共1,903名獲嘉許，同創歷年新高。