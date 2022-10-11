康文署新4招嚴打「炒場」 租草地足球場須4人同簽 用家憂同樣益炒家

【晴報專訊】炒場問題困擾使用體育場地的運動愛好者。康文署昨宣布，下月1日起再出4招打擊「炒場」，包括租用草地足球場更要額外填寫另4名用場人士的「康體通」編號，其中3人更要一同「簽場」；另正開發新系統取代「康體通」，加入抽籤安排。

有用家擔心，未來要「湊齊人」入紙抽籤恐有困難，憂新安排同樣只益炒家，早前當局嚴打已令每節炒價貴200至300元。

下月1日起，租用草地足球場要額外填另4名用場者的「康體通」編號，其中3人要一同「簽場」。（資料圖片）

4招新措施將由下月1日起生效，其中「康體通」用戶遞交天然及人造草地足球場的抽籤申請時，須填寫另4名用場人士的「康體通」用戶編號；若成功租場，租用人要與其中3人一同簽場及使用，其餘3招包括提高「不取場／不在場使用」等的罰則（詳見表）。

署方今年5月已推多項措施打擊炒場，包括抽查租用人有否在場等。翱翔成人足球班教練趙俊傑稱，有關安排實施後，炒價反而由每節800至900元，加至1,000元至1,200元，直言場地供不應求，任何做法都難打擊，新招或同樣只會益炒場者。

市民王先生亦指，現時炒場者的場紙若無法轉手，只要取消預訂便能避過「不取場」違規，質疑提高罰則亦無效；另目前訂場或只與數名好友練波，若租場要先湊齊最少5人，又不保證成功，長遠或令真正用家索性放棄訂場。

趙補充，見有足球班學員連翌日是否有空都難確定，恐只有團體或炒家有能力滿足康文署新要求，但署方抽查有否使用場地的做法擾民，如教練上課時未必有隨身帶身份證，寧願署方維持原有安排。

研發新系統取代「康體通」 加入抽籤

署方又稱，正開發全新智能康體服務預訂資訊系統以取代「康體通」，新系統將在「先到先得」機制上，加入抽籤分配的新功能，但無交代兩者如何結合，僅稱下月會進行網上調查收集意見。市民陳先生稱，現主要租用較少人訂場的時段打羽毛球，亦不介意到不同體育館，一般都能成功，擔心轉用抽籤後，反而租不到場。