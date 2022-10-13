類鼻疽感染近月爆升 今年已錄29宗6死

【晴報專訊】本港驚現連環類鼻疽感染，今年至今已有29人感染，近7成住深水埗，而有6人已死亡，病死率達20.7%，近3個月有多達15宗呈報。因過去5年僅錄50個案，今年已佔逾半，升幅驚人。有專家指傳播情況「比較特別」，或與天氣熱、旅遊復常輸入個案有關。

本年數字 已佔過去5年逾半

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衞生防護中心指，接獲醫管局通報今年有29宗類鼻疽個案，患者年介42至93歲，當中15人由九龍西聯網呈報，多有長期病或免疫力弱，集中8至10月發病。今年有20人居深水埗，惟患者未曾去過相同地點，該區採集的環境樣本亦呈陰性；其餘分散於觀塘、黃大仙、葵青、東區及油尖旺。目前4人留醫，6人病逝，年介53至93歲，當中5人有長期病。

本港1983年發現首宗類鼻疽個案，1998至2017年有61宗病例，2017至2021年有50宗。中心指，類鼻疽盛行於東南亞及澳洲北部，患者有發燒、頭痛、胸痛或咳血等病徵，人類在接觸受污染的土壤和水、吸入污染微塵及水滴等有機會受感染，患者血液及體液亦可能傳播，惟「人傳人非常罕見」。本土及海外數據均指，颱風或暴雨後病菌更易暴露於地表，隨強風暴雨散播。

人傳人罕見 專家指升幅非不尋常

呼吸系統科專科醫生梁子超指，今年升勢較特別，因病菌多在濕熱泥水中繁殖，都市難生存，或與今年較熱、有不明污染源或開關後輸入病源相關。他指地盤泥、水非長期濕潤，郊遊遠足雖有風險，惟回家後病菌難生存。梁又指，落後地區病死率達40至75%，本港死亡率非太高，因潛伏期達2至4周，若環境樣本陰性，天氣轉乾爽後，相信傳播源已消失。

孔繁毅指，隨檢測技術進步，過去20年病例「每5年一翻」，如2008至2012年少於20宗，2013至17年增至逾30宗，2018年至今已67宗，非不尋常，料明年個案更多。