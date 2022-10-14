消息指最低工資加至$40 資方：追上通脹 勞方：保安清潔月薪低過綜援

【晴報專訊】去年最低工資首次凍結，消息指最低工資委員會已就最新水平達成共識，建議時薪由37.5元加至40元，加幅為6.7%，明年5月生效。資方認為加薪追上通脹，對企業影響不大，惟部分工種現時薪近60至100元仍請人難，加上成本漲，料「加價潮」陸續有來。



勞方估計，約1.4萬名清潔工及保安員領取最低工資，批評加薪後月薪仍低於綜援金額，僅約8,320元，促改為「一年一檢」。

勞方估計，領最低工資的保安員、清潔工加薪後，月薪約8,320元，不及綜援金額。



勞顧會資方代表、工業總會名譽會長郭振華表示，加薪水平追上通脹，以往未有最低工資時，有約18萬名基層員工時薪在最低水平，現只約1.5萬人正領取最低時薪，人數比例不多，相信對企業影響不大，加上餐飲及零售業員工薪酬大多高於最低工資，但擔心會引發漣漪效應，提高僱員加薪期望，亦推高通脹。



餐飲業料加價陸續來



自由由黨立法會議員張宇人則批評，加薪是對商界「落井下石」，反問過去2年即使最低工資水平凍薪，「咁係唔係等於無人工加？」



香港餐飲聯業協會會長黃家和指，餐飲員工薪酬已超出最低工資，樓面時薪平均為60元以上，宴會「炒散」更達80至100元，惟仍面對請人難；今年食材及人工成本漲價20至30%，業界半年間已加價15%，相信加價潮陸續有來。



食環署街道清潔外判商碧瑤的高級企業傳訊經理吳泰康稱，前綫工資已高於最低工資，部分涉及輪班、通宵或偏遠地區工作的工種更需「加錢」。他指疫下清潔服務業人手需求激增，以其公司為例，今年截至9月，員工數目達8,000人，較去年5,600多人，增幅逾40%，認為調升工資可助釋放更多勞動力。



但勞聯副主席譚金蓮估計，目前約1.4萬名基層員工正領取最低工資，多從事單幢式大廈清潔及保安，舉例指2人家庭如僅1人工作，領取40元最低工資、月薪僅8,320元，低於綜援額9,658元，批評不應向前線開刀，認為最低工資應增至不少於46元，才能保障基層生活。



工聯會立法會議員黃國說，40元是勞工界底綫，僅追上通脹，形容是勉強接受，解釋現時賺取最低工資的基層員工，連同領取在職家庭津貼，才能過有尊嚴生活，促政府將最低工資由「兩年一檢」改為「一年一檢」。勞工處指，委員會本月底前會向特首及行會提交建議報告，審議後適時公布決定；至於有關檢討機制事宜，政府會適時檢視。



離職管理層 37%涉移民



本港人才流失嚴重。香港人力資源管理學會副會長陸國坤表示，學會於8至9月調查發現，以移民為由辭職的管理層高達37%，基層員工亦佔42%，部分企業以加薪或晉升挽留人才，「但移民是個人選擇，不是加人工就可解決」。他續說，學會下周將發表的2022年薪酬趨勢調查結果，顯示資訊科技、金融及會計加薪幅度高於一般水平，其中資訊科技加幅近10%，反映行內人手競爭大，招聘亦最困難。



他又指，外國積極搶人才，如馬來西亞剛推出新計劃，吸引高薪專業人士移民，條件亦較寬鬆；新加坡推海外網絡專業簽證，以高薪「挖角」令本港人才荒更嚴峻，建議本港盡快落實「0+0」檢疫安排、增女性勞動力、聘請青老年退休人士、及放寬優秀人才入境計劃門檻。



立法會科技創新界議員邱達根亦稱，本港科技人才需求增，但不少人才移民，外來人才來港亦受入境限制，導致人才供應追不上需求，即使加薪也難請人，建議大學增內地及國際學生學額。