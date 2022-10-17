  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

17/10/2022

防疫放寬惟公眾燒烤場營地仍禁用 署方指除罩群聚風險高 被批政策不一

#營地 #燒烤場 #限聚令
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】本港邁向復常，表列處所進一步放寬，包括擬放寬限聚令至12人等。惟漁護署及康文署轄下逾240個燒烤及營地，關閉逾2年仍未重開。康文署指，燒烤及露營屬多個群體活動，用場者易有「緊密社交接觸」，且飲食時涉及脫口罩，傳播風險高。漁護署則指，今年至今對於涉違規露營或生火進行了745次執法行動。有區議員批評，防疫政策不對稱，令人困惑；當局政策等同迫市民自費到私營場地耍樂或「被迫」違例。

 

公眾燒烤場地已關閉逾2年，仍未重開。

 

　　漁護署轄下郊野公園內有163個燒烤及41個露營地點；康文署則有41個燒烤及1個貝澳營地。因應疫情，自2020年7月中起便宣布關閉，禁止任何人進行燒烤或露營活動，至今即使部分防疫措施已放寬，惟燒烤爐及營地依然未「解禁」。

 

「室內可百人飲宴 戶外不可燒烤」

 

　　西貢區區議員張美雄指，每月持續收到數十名市民查詢，何時可重啟露營及燒烤場，「事實上防疫措施確是不對稱和不銜接，室內可以逾百人飲宴，但戶外不可以燒烤。」

 

不少人冒被檢控風險「偷偷燒烤」

 

　　該區另一區議員張展鵬亦指，區內缺乏大型私營燒烤場，不少居民要跨區至大尾督、白石角等地燒烤，而且「偷偷燒烤」情況亦普遍，「新娘潭、西貢郊野公園一帶，不時看到有人偷偷紮營、生火煮食。」另一西貢區議員方國珊指，「後山」、郊野公園邊陲地已成為露營黑點，假日亦有不少外傭聚集。

 

　　沙田區區議員鍾禮謙透露，馬鞍山泥涌石灘等，逢假日便有大量人「紮營」，認為問題根源是政府長期關閉公眾露營及燒烤地點，變相令基層「一係無得玩，一係就犯法」，他批評部分政府部門做事僵化，「明明水務署、渠務署早已重啟導賞團參觀，唯獨漁護署仍以疫情為由，叫停山野導賞服務。」他指，關閉燒烤場對基層兒童成長影響深遠，「我們曾搞社區活動，帶小三、小四學生去私人燒烤場，發現他們在疫情下從未試過BBQ，竟不懂『白白哋』的雞翼是未燒熟。」

 

漁護署今年至今 執法745次

 

　　康文署回應本報查詢指，鑑於燒烤及露營一般屬群體活動，且往往有多個群組同場，用場人士易有緊密社交接觸，加上燒烤時脫口罩，病毒傳播風險較高，故轄下燒烤場及貝澳營地仍暫停開放；今年至今於例行巡查未發現有人違規使用。

 

疫下公家營地長期關閉，西貢一帶後山不時見到有人違規紮營。（方國珊提供）

 

　　漁護署則指，因應政府整體防疫政策，關閉郊野公園內燒烤及露營地點，若能重開會盡快公布；而截至本月9日，今年共收到103宗涉在郊野公園違規露營或生火投訴，並進行了745次執法。

 

 

轉載自: 晴報

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#營地 #燒烤場 #限聚令

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk