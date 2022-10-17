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17/10/2022

港連續4日逾5千新症 中大推算港百萬人長新冠

#肺炎疫情 #動態清零 #長新冠
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　　【晴報專訊】中共中央總書記習近平昨在二十大會議強調，面對新冠疫情堅持「動態清零不動搖」。

 

　　在本港昨單日呈報5,564人染疫，連續第4日破5,000水平；機場陽性率升至佔同日旅客3.5%。

 

中大發現，約七成康復者有長新冠症狀，推算全港有百萬人受影響。

 

　　中大醫學院院長陳家亮更推算全港逾百萬人有長新冠，倡設特別專科診所跟進。醫管局指正與大學研究相關數據，適時檢視設專門服務需要。

 

　　習近平昨於中共二十大會議發表報告，提到面對新冠疫情，堅持「動態清零不動搖」，以最大限度保護人民生命安全和健康。

 

習堅持動態清零不動搖

 

　　本港最新病毒即時有效繁殖率續升至1.3，昨呈報5,564人染疫，較前一日多2.5%；當中385宗屬輸入，242人在機場檢測陽性，佔同日旅客3.5%，創過去9日新高。另多5翁死亡，年介73至90歲。公院亦爆多個群組，青山醫院2病房及沙田慈氏護養院1病房，各有3人染疫；10院舍有15人感染，37人撤離。

 

　　陳家亮指，中大研究初步發現，7,000名康復者中，約七成人有持續長新冠症狀，推算全港有百萬人受影響，年逾65歲、女性、無打針者風險更高，不少人記憶力變差、失眠、焦慮等；相較第5波，第4波患者症狀會持續較久，相信Omicron引致的長新冠嚴重性較低，倡政府設專科診所跟進。

 

專家倡設專科診所跟進

 

　　政府專家顧問許樹昌指，本港社交距離措施嚴格，令不少人有情緒問題，即使沒染疫，做長新冠問卷亦會「同樣高分」。他又引述在刺針刊出的荷蘭研究，僅八分一患者會有長新冠症狀。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華指，設長新冠門診需制定斷症指引，兒科仍在商討中。

 

　　他又指，不乏家長查詢應否按最新指引，縮短至3周內為子女打2針復必泰，惟他認為有心肌炎風險，對此有保留，倡仍隔8周或改打科興。

 

　　醫管局回覆，正與大學進行新冠後遺症研究，會適時檢視設專門服務需要；而中醫門診已設康復治療。

 

 

轉載自: 晴報

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