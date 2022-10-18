  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

18/10/2022

昨407宗輸入創疫情新高 抵港旅客陽性率維持2.6%

#肺炎疫情 #第4針
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】本港感染連續5日破5,000宗水平，單日呈報輸入個案更達407宗，創疫情新高；但抵港旅客陽性率維持2.6%水平。有專家提醒，無L452R突變的個案現升勢，顯示「BA.2系」下新變種將跑出，XBB或將成主流，認為當局應盡快商討接種加強針安排。

 

入境處公布，機場前日有10,560人入境，較前一日多一半。（資料圖片）

 

　　衞生防護中心昨呈報4,954宗本地感染，407宗輸入陽性，創有疫情以來新高。按入境處公布，機場同日有10,560人入境，較前一日多一半，故縱有272人在抵港時截獲，陽性率仍維持2.6%。

 

　　翻查資料，「0+3」實施後，機場入境人次由首周約3.9萬，升至次周的5萬，及第3周的5.15萬。同期有972、1,385及1,515人在機場確診，陽性率介乎2.47%至2.94%；入社區3日內陽性率約1%。

 

憂BA.2系變種爆發 專家籲速打第4針

 

　　呼吸系統科專科醫生梁子超指，隨登機檢測證明取消，復陽或病毒量低的旅客上升在意料之內。機場檢測仍截獲大部分個案，入社區者僅是少數。惟要注意無L452R突變的病例有升勢，顯示「BA.2系」下的XBB、BA.2.75.2正跑出，參照新加坡新一波疫情，XBB在港流行日子或不遠，「即使致輕症居多，若感染量大，高危人士仍會對醫療系統有壓力，應盡快商討打第4針安排，如在二價疫苗抵港前應否開打。」

 

　　全國人大常委譚耀宗指，疫情反覆，加上有傳播力強的新變種出現，問題令人困擾，現期望二十大完結後中港可馬上通關「並不實際」。

 

　　另公院多5人病逝，涉4男1女，年介63至95歲。9院舍有18人染疫，95人撤離。738校呈報1,542宗陽性，按周升13%；16校有18班要停課1周，當中香港鄧鏡波書院、靈糧堂怡文中學有2班要停課。

 

 

轉載自: 晴報

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#肺炎疫情 #第4針

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk