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20/10/2022

5年建3萬伙簡約公屋 等上樓即縮至4年半 被指似過渡屋

#施政報告 #房屋政策 #簡約公屋 #北部都會區 #公屋 #強拍門檻 #土地發展
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　　【晴報專訊】特首李家超昨宣讀任內首份施政報告，歷時2小時45分鐘，報告共150段、達3.2萬字，重點「搶人才」及要讓市民「上樓早一些，住房大一些」，並強調未來5年機遇大於挑戰，要說好香港故事。

 

 

　　房屋政策提出未來5年建3萬伙「簡約公屋」，予輪候公屋逾3年人士，租期最長5年，租金為同區公屋的9折；容許「雙隊制」同時輪候傳統公屋，料令公屋輪候時間「封頂」降至4.5年。有關注團體形容簡約公屋僅重新包裝過渡屋，質疑是偷換概念，為令輪候時間達標「篤數」。

 

　　李家超表示，政府已覓得足夠土地，供應未來10年公營房屋需求，可建36萬伙，但因出現「頭輕尾重」，三分二的供應集中在第二個5年期，為不用「得個等字」，決定大膽推出由政府主導、以「集裝箱」興建的「簡約公屋」，未來5年可建3萬伙，增加約四分一公營房屋供應，探討交由非政府機構營運；並容許入住人士「雙隊制」，即同時輪候傳統公屋，又增設「公屋綜合輪候時間」指數，反映輪候簡約公屋時間，與傳統公屋輪候冊並存。

 

　　他指未來5年會按地盤情況將公屋單位分階段提早落成，料涉約1.2萬伙，可讓市民提早約3至18個月上樓；連同簡約公屋，未來5年整體公營房屋供應增至約15.8萬伙，較上一個5年期約10.5萬伙，增約一半，目標4年內將「公屋綜合輪候時間」由6年降至約4.5年。

 

租金9折 可同時輪候傳統公屋

 

政府正研6幅地建簡約公屋，首批約1,000伙可於2024年入伙。

 

　　政府消息指，正研6幅新界及市區地建簡約公屋，包括官地及私人土地，部分可建10層高，明年起興建，首批約1,000伙可於2024年入伙，租期5年。輪候公屋3年或以上人士毋須申請，會獲房署發信邀請，以家庭優先。消息又透露，簡約公屋設計將以傳統公屋為基礎，約107至334呎，涵蓋4至5人單位，設獨立廚廁、冷氣機等；租金是當區公屋租金的9折，以元朗為例，簡約公屋月租為1,580元。

 

　　近4年推出的過渡屋將「壽終正寢」，被簡約公屋取代，改由政府主導興建。消息稱，會續批未來9個月落成的過渡屋申請，其後會視乎是否涉改建、落成期。本土研究社研究員陳劍青指，簡約公屋實將過渡屋重新包裝，居民非真正上樓。全港關注劏房平台亦批評，政府偷換概念將入住簡約公屋等同上樓，玩弄數字遊戲。前土地供應專責小組成員王坤說，簡約公屋等同以往中轉屋，為達標而「篤數」，未能解決房屋供應問題。

 

 

居住面積封底 降舊樓強拍門檻

 

　　現正營運8個過渡屋的樂善堂，總幹事劉愛詩稱NGO以服務為先，乏資源長期「一條龍」負責興建及營運過渡屋，且提供的單位面積較細，相信由政府主導可提速、提量，惟現有的過渡屋可否轉為簡約公屋，則要視乎土地持有人的意向。

 

　　另施政報告提出為居住面積「封底」，新落成公屋及資助出售房屋，室內樓面面積分別不少於226呎及280呎；下個財政年度亦將推3幅土地，開展「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」，供發展商投標建資助出售房屋。施政報告亦落實討論多時的放寬強拍門檻，樓齡達50年或以上、但少於70年的舊樓，由80%業權降至70%。李家超強調要掌握土地供應主導權，「讓政府走在問題前面，不再追落後」，今年將向立法會提交條例草案，精簡城規、收回土地條例等法定程序，令非大規模項目的「生地變熟地」所需時間，由現時6年減至約4年，大規模項目則由約13年減至約7年，包括環評程序壓縮至18至24個月。

 

 

下一頁: 壓縮造地時間一半 「北都」住宅增地積比

 

轉載自: 晴報

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