未能承諾告別劏房 甯漢豪︰政府奪回土地主導權

【晴報專訊】新一份施政報告提出，未來10年可供應熟地達3,280公頃，首5年提供7.2萬伙私營房屋。發展局局長甯漢豪昨稱，意味政府奪回土地主導權，未來公私營單位面積分別可近540呎及800呎，但未能承諾可告別劏房。財政司司長陳茂波則指，政府發展理念已由昔日的「積極不干預」，邁向「有為政府」及「高效市場」的結合。

甯漢豪（資料圖片）

甯漢豪表示，未來10年供應3,280公頃熟地，未計私人發展商持有的土地，首5年可建7.2萬伙私營房屋，較以往5年平均建6.5萬伙為多。被問及會否對發展商手上的土地有稀釋效應，令發展商擔心利益受影響而阻撓政府推地，她說發展商造地上有一定功能，但不希望有人「歎慢板」。她續承認，政府收地有改善空間，未來會盡早通知棕地作業者收地安排及補償，包括位於屯門藍地的「德保雪粒」，如有需要會協助覓地。

公私營單位可達539呎及808呎

對政府提出為居住面積「封底」，她說隨着供應增加，可改善籠屋情況，政府有規劃未來興建的公營房屋單位面積可達約539呎，私營房屋則達808呎，但不敢承諾可告別劏房，因部分市民仍有選址考慮。至於需要多少土地儲備才足夠，她稱並無水晶球，強調要「不計方程式」地推動產業發展。

陳茂波︰積極不干預邁向有為政府

甯漢豪指未來首5年可建7.2萬伙私營房屋，較以往5年平均建6.5萬伙為多。（資料圖片）

施政報告亦提出，未來5年將以「組裝合成」建3萬伙簡約公屋。財政司副司長黃偉綸昨到由組裝合成法建成的港大黃竹坑學生宿舍視察，該處今年9月起安裝，明年竣工，興建速度快，外國已有不少應用於住宅、酒店、醫院等，期望簡約公屋可讓居於不適切居所的劏房戶提前上樓。

特首李家超指不排除發展郊野公園邊陲地，但須訂立優次，先採取爭議性較少做法。

另財政司司長陳茂波指，面對環球發展不確定性及風險持續增加，單靠市場力量，本港產業或會陷入「投資不足」的狀態，故需要政府補充及介入，形容港府發展理念已由昔日的「積極不干預」、「大市場小政府」，邁向「有為政府」及「高效市場」的結合。

香港美貌智慧並重 有信心「搶企業」

本港銳意搶人才，特首李家超指，香港的人才流失未到頂，但亦不遠，承認過去疫情令本港在「爭人才」方面輸蝕，但已逐步開放，強調香港有具吸引力的DNA，既有「美貌」又有「智慧」，即使世界的「審美觀」有變，亦可將香港的「美麗」發揮，加上政策配合，有信心可以「搶企業」。

創新科技及工業局局長孫東稱，政府過往投放在創科業的資金不多，現要將香港發展成國際創新科技中心需要「背水一戰」。他說，目標未來5年引入不少於100間具潛力或代表性的創科企業，包括至少20間龍頭公司，更透露已接觸部分企業，形容是「襄王有夢，神女有心」，期望企業帶同定單到港後，能在2、3年內投產，但最困難是如何提供足夠土地予有關企業。