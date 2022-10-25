  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

25/10/2022

新聘教師校長基本法國安法測試 首輪12.3舉行

#基本法 #教育局 #教師 #校長 #國安法
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】施政報告日前公布，由本學年起公營學校新聘常額教師須通過《基本法》測試方可獲聘。教育局昨向學校發通告指，由2023/24學年起，除常額教師外，以現金津貼聘請的新聘教師，包括校長，亦須通過《基本法及香港國安法》測試；首輪測試（學位程度）將於今年12月3日舉行。

 

教育局發言人指，教師須正確理解《基本法》才能啓迪學生。（資料圖片）

 

　　教育局昨向全港學校發通告指，由2023/24學年起，公營學校、直資學校及「幼稚園教育計劃」的幼稚園新聘的常額教師、及以現金津貼聘請的教師，均須通過《基本法及香港國安法》測試，方可獲考慮聘用。有關要求適用於所有教師職級，包括校長。該局發言人指，教師必須正確理解《基本法》才能啓迪學生。

 

　　測試將參照公務員事務局相關測試安排，涵蓋《基本法》及《香港國安法》，以筆試形式考核，設中英文版本，考生須在20題多項選擇題中答對10題或以上。

 

　　曾參加任何《基本法》測試並取得及格成績人士，如欲在2023/24學年入職或轉校，均須重新應試；但若持有由公務員事務局相關測試及格成績，則被視為已符合要求。

 

議員倡彈性處理「縮班」教師

 

　　教育局將於本學年舉辦5輪測試，分別供學位程度及非學位程度人士參加，首輪測試（學位程度）將於12月3日舉行，有意者可於10月26日起透過教育局網頁申請；其餘測試日期稍後公布。

 

　　教聯會副主席、教育界立法會議員朱國強認為安排合理，但他關注一班因收生問題致「縮班」而暫失教席的老師，若新學期再有教席，或未必能趕及考試而失去資格，盼當局能彈性處理；又建議安排教師在修讀教育文憑時一併完成考試，方便畢業時可立即就業。

 

 

轉載自: 晴報

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#基本法 #教育局 #教師 #校長 #國安法

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk