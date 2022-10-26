  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

26/10/2022

類鼻疽增3宗源頭仍未明 袁國勇倡食水增氯含量 紫外光消毒

#類鼻疽 #袁國勇
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】類鼻疽爆發源頭仍未明之際，再多3翁確診，感染範圍更擴至北角、將軍澳及柴灣。衞生防護中心指，深水埗自8月後有20人發病，故昨在2座配水庫再採樣化驗，並擬將類鼻疽列為法定須呈報傳染病。

 

袁國勇先後視察石硤尾及蝴蝶谷配水庫，指配水庫消毒及過濾符合世衞標準。

 

　　港大微生學系講座教授袁國勇指，配水庫濾水及消毒要求符世衞標準，但建議加大食水中的氯含量，並加裝紫外光消毒以策萬全，又提醒巿民開水喉後，應等1分鐘後才使用。

 

　　再有3人確診類鼻疽，當中2人同在本月4日發病，正於東區醫院留醫，情況穩定。首個案涉居北角88歲翁，有高血壓、曾患腎癌，發燒同日求診，臨床診斷為全血球低下；另一69歲翁，潛伏期時多居於將軍澳，但亦有在柴灣居住，本身患缺血性心臟病及慢性肺病，發燒2日後求診，臨床診斷為類鼻疽感染。但流行病學調查未發現2人去過深水埗、相同地點或曾飲生水。

 

　　餘下1名89歲老翁，居深水埗一幢私樓，有糖尿病、高血壓、缺血性心臟病、慢性腎病、缺血性中風及大腸癌，本月8日因氣促、喘鳴和下肢水腫入住明愛醫院，臨床診斷為類鼻疽感染，情況穩定。

 

類鼻疽擬納須呈報傳染病

 

袁國勇先後視察石硤尾及蝴蝶谷配水庫，指配水庫消毒及過濾符合世衞標準。

 

　　中心指，今年已有34宗個案，深水埗自8月後有20人發病，單計本月已有5宗，近期患者分布區內19幢樓，白田邨佔5幢、石硤尾邨及李鄭屋邨各佔3幢。因應個案急增，政府擬將類鼻疽感染納入法定須呈報傳染病。傳染病處首席醫生歐家榮透露，深水埗最少有18幢爆疫樓宇位於1公里圓周內，事件並不尋常；中心昨已在區內供水的石硤尾及蝴蝶谷配水庫採集15個環境樣本調查。

 

　　袁國勇指，因有10名患者平日足不出戶，加上澤安邨榮澤樓一戶的水龍頭及花樽樣本陽性，有理由追查食水有無污染。但巡視後，認同2座配水庫消毒及過濾符世衞標準，但審慎起見，建議將食水中氯含量由百萬分之1增至1.2，並用紫外光進一步消毒。袁承認，至今未有樣本種出活菌，故所有「感染可能性均要考慮」，包括在區內取「最平口罩」及消毒液化驗有無受污染。水務署指已為食水加氯。

 

 

轉載自: 晴報

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#類鼻疽 #袁國勇

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk