類鼻疽增3宗源頭仍未明 袁國勇倡食水增氯含量 紫外光消毒

【晴報專訊】類鼻疽爆發源頭仍未明之際，再多3翁確診，感染範圍更擴至北角、將軍澳及柴灣。衞生防護中心指，深水埗自8月後有20人發病，故昨在2座配水庫再採樣化驗，並擬將類鼻疽列為法定須呈報傳染病。

袁國勇先後視察石硤尾及蝴蝶谷配水庫，指配水庫消毒及過濾符合世衞標準。

港大微生學系講座教授袁國勇指，配水庫濾水及消毒要求符世衞標準，但建議加大食水中的氯含量，並加裝紫外光消毒以策萬全，又提醒巿民開水喉後，應等1分鐘後才使用。

再有3人確診類鼻疽，當中2人同在本月4日發病，正於東區醫院留醫，情況穩定。首個案涉居北角88歲翁，有高血壓、曾患腎癌，發燒同日求診，臨床診斷為全血球低下；另一69歲翁，潛伏期時多居於將軍澳，但亦有在柴灣居住，本身患缺血性心臟病及慢性肺病，發燒2日後求診，臨床診斷為類鼻疽感染。但流行病學調查未發現2人去過深水埗、相同地點或曾飲生水。

餘下1名89歲老翁，居深水埗一幢私樓，有糖尿病、高血壓、缺血性心臟病、慢性腎病、缺血性中風及大腸癌，本月8日因氣促、喘鳴和下肢水腫入住明愛醫院，臨床診斷為類鼻疽感染，情況穩定。

類鼻疽擬納須呈報傳染病

袁國勇先後視察石硤尾及蝴蝶谷配水庫，指配水庫消毒及過濾符合世衞標準。

中心指，今年已有34宗個案，深水埗自8月後有20人發病，單計本月已有5宗，近期患者分布區內19幢樓，白田邨佔5幢、石硤尾邨及李鄭屋邨各佔3幢。因應個案急增，政府擬將類鼻疽感染納入法定須呈報傳染病。傳染病處首席醫生歐家榮透露，深水埗最少有18幢爆疫樓宇位於1公里圓周內，事件並不尋常；中心昨已在區內供水的石硤尾及蝴蝶谷配水庫採集15個環境樣本調查。

袁國勇指，因有10名患者平日足不出戶，加上澤安邨榮澤樓一戶的水龍頭及花樽樣本陽性，有理由追查食水有無污染。但巡視後，認同2座配水庫消毒及過濾符世衞標準，但審慎起見，建議將食水中氯含量由百萬分之1增至1.2，並用紫外光進一步消毒。袁承認，至今未有樣本種出活菌，故所有「感染可能性均要考慮」，包括在區內取「最平口罩」及消毒液化驗有無受污染。水務署指已為食水加氯。