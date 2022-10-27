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27/10/2022

康泰否認清盤 全線停業至通關 旅業指「0+3」無幫助

#康泰旅行社 #清盤 #全線停業
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　　【晴報專訊】疫情持續近3年，本港仍未全面通關。昔日旅遊業「龍頭」康泰旅行社，昨傳出下周將清盤消息。康泰否認清盤，惟承認自8月起門市已全線停運，「以最小化成本營運，保留實力至全面通關」。

 

康泰形容旅遊業進入了看不到盡頭的黑暗隧道，惟公司從未放棄。

 

　　有業內人士透露，放寬入境檢疫期至「0+3」後，外遊雖增，但未能解決機位及人手短缺問題，「荷包都『乾』硬化」，批政府對業界無承擔；工會指，最近回流的前線不足1成，不少仍「等工開」。

 

　　昨網傳康泰將於下周面臨清盤，指員工每月僅復工4至8日，按月薪比例出糧，且「已出晒」，並歡迎員工自行尋找兼職。據康泰網站顯示，港、澳、深圳共7間分店已暫停營業；其網購平台HT Mall雖仍有產品顯示，但已無法購買及付款。



　　康泰表示，疫情至今外遊業冰封2年多，惟公司從未放棄，疫情初期隨即開拓網購平台HT Mall，是全港首間旅行社成功轉型的最佳例子，形容旅遊業猶如進入了看不到盡頭的黑暗隧道，前線領隊、內部員工在零收入下已轉行或找兼職，短時間內均難以復工，故公司及門市暫未能如常運作，暫時用最小化成本營運，以保留實力直至全面通關。

 

「最小化成本營運保留實力」

 

康泰分行門外貼有通告，指8月起各分行暫停服務。

 

　　消息指，自8月份「保就業」補貼結束後，康泰已全面停運，旅行社及網購平台所有員工已停薪留職。據悉，康泰7月時仍有逾200名全職及兼職員工。康泰賣盤前、第二代掌舵人的黃進達不諱言，如消息屬實感相當可惜，指疫下旅遊業經營困難，即使「0+3」檢疫後，亦因航班供應問題，業界未見曙光，望政府能向業界提供更到位政策。

 

　　有業內人士透露，清盤消息已傳出一段時間，母公司凱撒旅業已不再「泵水」，「聽聞董事長都無返工幾個月」。翻查凱撒旅業年報，疫下2年來，累計虧損13.88億人民幣，即約15億港元；今年上半年淨虧損近1.7億人民幣，約1.86億港元。康泰去年曾遭Webport Limited入稟申請清盤，當時康泰發聲明指僅屬資金轉帳出現時間延誤問題，已準備好資金解決。

 

業界料復甦需時逾2年

 

旅遊業界認為，「0+3」安排無助入境及出境遊。（資料圖片）

 

　　該業內人士也批評，當局的入境防疫措施未完全鬆綁，「0+3」安排無助入境及出境遊，「入境抵港又要做核酸檢測，出境遊機票又貴、又無機位，邊個肯去，（旅行社）荷包都『乾』硬化」，直言一旦康泰倒閉，「印證政府對業界毫無承擔」。另有業界透露，行內早已逐步轉型，把業務電子化，維持最少限度的門市及人手，甚至有旅行社連固網電話也取消以減省成本。縱橫遊常務董事袁振寧指，逐步通關後業界「一闊三大」，包括購買機位、增聘人手、增加宣傳，坦言旅遊業冰封逾2年，同樣需時逾2年才能復甦。

 

　　香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠估計康泰僅剩數十名員工，暫未收到求助。她指「0+3」後，外遊人數非報復式上升，過去2年大部分員工已轉行，料不足1成員工回流，明將約見文體旅局副局長及旅遊事務專員反映，要求加開臨時職位，如未來河套逆向隔離營支援人員等。旅監局至截稿前未回覆。

 

黃士心創立至今56年 曾成業界龍頭

 

黃士心（左）及黃進達（右）父子，2019年已退出公司營運。（資料圖片）

 

　　康泰旅行社由前董事長黃士心於1966年成立，至今已56年，但亦有說法指黃由父親接手。經歷逾半世紀，康泰一度發展成業界龍頭，高峰期擁有超過20間分行，在新加坡及內地均有分公司，現時「早機去，晚機返」的民間智慧最早亦是出自康泰。

 

　　康泰亦開創行內委任明星當代言人的先河，另曾長期贊助港姐外景拍攝，成為拍攝電視旅遊特輯先驅。黃士心在2010年交棒予兒子黃進達，翌年賣出51%股權予海航，直至2019年賣出餘下股權，黃氏父子亦退出公司營運。

 

轉載自: 晴報

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