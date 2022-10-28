餐飲營業時間解禁 酒吧料人流增半 食肆盼寬宴會人數

【晴報專訊】當局進一步放寬社交距離措施，餐飲處所及酒吧營業時間下月3日終解禁，婚宴更可除口罩上台合照。業界料晚市可多做一輪，甜品、宵夜店最受惠；酒吧期望人流多50%，生意回復至疫前水平，更擬增聘一倍人手。惟有食肆指「0+3」實施後料年底本地客將嚴重流失，認為應再放寬宴會人數上限及取消餐桌距離。

食肆認為現時宴會人數上限等限制，難應付商務客需求。

本港過去1周疫情微升，本地及輸入個案分別增5%至10%。港府宣布下月3日至16日，599F章下表列處所包括餐飲處所及酒吧，可解除營業及堂食時間限制；同時餐飲處所、遊樂、公眾娛樂、體育和宗教場所，以及酒店內舉行活動，包括婚宴均允許「台上大合照」時除口罩。醫衞局副局長李夏茵指，重症和死亡數字穩定，料公院能承受，故決定再放寬。

稻苗飲食專業學會主席徐汶緯指，甜品、宵夜店料最受惠，食肆晚市人流料增，「過去晚上8點客人已『只出不進』，現可望多一批客晚上9時光顧，午夜再去酒吧狂歡。」該學會榮譽會長黃傑龍亦指，晚市最少可多做1輪生意，港人可重拾夜生活，「無咗3年嘅宵夜可返嚟。」

未推「0+0」難吸旅客 業界仍不樂觀

防疫放寬加上世界盃將至，酒吧望營業額回至疫前水平。（資料圖片）

香港酒吧業協會主席錢雋永指，世界盃下月舉行，料人流增長50%，每日可做3輪生意，營業額可望恢復至疫前水平，料存貨和人手均要增1倍。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指生意額料有明顯增長，惟因限75%滿客、快測等限制仍在，加上市民夜遊被疫情扭轉，或僅恢復疫前7至8成水平。

但亦有業界感不樂觀。香港餐飲聯業協會會長黃家和預料，10至12月最少有100萬港人外遊，本港將損失300億元消費額，冀政府盡快實施「0+0」吸引旅客。徐汶緯亦指，9月和10月生意按年跌1、2成，但現時宴會僅能擺20圍，難應付商務客擺50至100圍需求，認為應再放寬宴會人數及餐桌距離限制救亡。

增6026新症 21月大女兼染鼻病毒曾危殆

對入境「0+0」有否時間表，李夏茵指手上無「水晶球」，難預計疫情發展，但強調會按疫勢再考慮，「如疫苗通雖延長6個月有效期，但政府未必會用到6個月。」對財政司司長陳茂波外訪沙特確診，會否錯失國際金融峰會，李指不會評論個別個案，但現政策要求旅客持快測陰性才可登機。行會前召集人陳智思批評防疫措施仍不利外來人才，本港正處「樽頸位」，不能落後，需更進取建人才庫。

另昨增6,026宗確診，包括375宗輸入；BQ.1.1和XBD亞系各多1宗本地個案。另有21個月大女童同時染新冠及鼻病毒，她已打2針，上周五高燒入院，前日出院後，傍晚再因嘶哮症入院，一度危殆要插喉，現轉穩定。政府專家顧問劉宇隆指，女童1月曾因呼吸道合胞病毒現嘶哮症，料其氣管較弱，康復後再染鼻病毒致禍，估計是被外傭感染；而31個月大染疫男童進行開顱手術後，腦壓仍不穩，已無意識。

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