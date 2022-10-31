  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

31/10/2022

南韓梨泰院人踩人154死 專家歸納慘劇4肇因

#梨泰院 #人踩人 #蘭桂坊 #人流管制
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】梨泰院前晚人踩人慘劇是自2014年世越號沉沒事故以來，南韓死傷最慘重的意外事故。綜合外媒報道及本地專家意見，最少可歸納出4大原因，包括事發現場環境為僅約4米寬斜路，當局事前無留意節日人群管理，而當地人步行習慣向前推，加上現場音樂聲嘈吵，未能及時意識到事故發生及救援呼聲。

 

救護員及警員試圖拉出被擠壓底層的傷者，惟太擠逼欲救無從。（網片截圖）

 

　　有急症科醫生指，受壓傷者因胸腔未能擴張而導致窒息，亦會因骨折及器官受壓而內出血，可在5分鐘內死亡。

 

　　意外現場是一條45米長小斜巷，最窄處僅3.2米寬，兩旁分別是酒吧和商店，另一邊是漢密爾頓酒店外牆，一旦擠滿人並發生意外，在場人士根本「無處可逃」；更有商戶憶述，節日彩妝攤位和桌子令步道更窄。

 

　　韓媒指，死者主要站中在小巷前端坡底，而事發後不少曾到韓國旅遊的網民稱，當地人步行時習慣向前推，撞到別人也不在意。有目擊者聲稱，事發時有人有邊說「推！我們力氣更大！能贏！」一邊猛推前面的人，亦有人被倒瀉在地上的酒滑到，結果人群如骨牌般倒下；加上夜場音樂聲嘈吵，後方的人根本聽不到呼救聲，又不知前面情況，未能及時制止慘況。另有片段顯示，當救護車及救護人員到場，更被以為是萬聖節「裝扮」，大批人士在救護車前跳舞，警員要大喊︰「快死了，退後！」

 

　　死傷者人疊人的恐怖片段在網上流傳，可見救援人員「欲救無從」，一名參與救援的醫生指，許多死者被救出時已無心跳，心肺復甦亦無效。本港急症科醫生劉楚釗解釋，受壓的傷者胸腔未能擴張，便導致窒息，若不及時救出，可在5分鐘內致命；另一急症科醫生蕭粵中指，單是骨折或器官受壓，可造成內出血，同樣可致命。

 

音樂嘈吵蓋過呼救聲 現場無人群管理

 

　　另有韓媒指，當局在舉行萬聖節活動前的緊急對策會議，只討論防疫，並無考慮人群管理；梨泰院過去辦萬聖節活動曾派約800警力，惟今年僅派200人，主要是針對偷拍和性騷擾而部署，而非疏導人群。有目擊者質疑，現場根本無足夠警力控制秩序及指揮人群；有當地學者更認為，若地方政府事前積極預備，應可預防慘劇發生。蕭粵中亦坦言，大型活動避免意外發生，要靠警方控制人流。

 

　　今次已是月內全球第二宗嚴重人踩人事故。本月初在印尼瑪琅市，有球迷在球場鬧事，警方發射催淚彈試圖控制場面，反導致人踩人，最終135人喪命。而南韓之前一次死傷最嚴重人踩人事故發生在1959年7月，當時大批在釜山運動場觀看演出的群眾，為避雨趕忙離場，造成67人死亡。

 

　　香港醫護學會執委潘偉剛曾就人踩人撰文，教導如何自救，指若不幸陷入人潮或已被人群裹挾而無法自控時，切記別停下，也不要硬擠，盡力保持站立，雙手盡量握拳架胸前，保護胸腔維持呼吸。蕭粵中則認為，事前提高警覺更重要，「見插針都插唔入，就唔好逼入去」。

 

 

下一頁:南韓梨泰院人踩人154死 130傷 逾4000人失蹤

 

轉載自: 晴報

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#梨泰院 #人踩人 #蘭桂坊 #人流管制

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk